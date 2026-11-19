Житель Кубани получил штраф за экстремистскую символику на обложке паспорта
Успенский районный суд Краснодарского края оштрафовал 19-летнего местного жителя за демонстрацию символики запрещенного в России общественного движения. Изображение было размещено на обложке его паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Молодого человека остановили участковые уполномоченные полиции на одной из улиц села Коноково для проверки документов. При предъявлении паспорта сотрудники обнаружили на его обложке символику общественного движения, деятельность которого запрещена на территории России.
В отношении местного жителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. По итогам рассмотрения материалов суд признал его виновным и назначил штраф. Размер взыскания в сообщении полиции не уточняется.
Ранее в Сочи суд назначил 12 суток административного ареста местной жительнице, разместившей на своей странице в социальной сети фотографии с символикой запрещенной в России организации.
Также полиция выявила жителя Ростовской области, который опубликовал в открытой группе социальной сети текст с атрибутикой приветствия запрещенной организации. Суд назначил ему 15 суток административного ареста по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.