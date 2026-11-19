Успенский районный суд Краснодарского края оштрафовал 19-летнего местного жителя за демонстрацию символики запрещенного в России общественного движения. Изображение было размещено на обложке его паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.