Новгородская область получит казначейский инфраструктурный кредит на 6,2 млрд рублей
Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию подвел итоги второго этапа конкурсного отбора по предоставлению казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). В список одобренных попала заявка Новгородской области. Ей одобрили КИК на 6,2 млрд рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Комиссия одобрила заявки от 22 регионов. Общий объем финансирования на 2028–2030 годы составит 88,22 млрд рублей.
Средства в рамках КИК будут выделены на строительство и модернизацию коммунальных сетей, дорог, электроподстанций, а также на обустройство индустриальных парков, особых экономических зон и иных объектов, которые влияют на уровень комфорта людей.
«В целом могу сказать, что КИК — это один из эффективных механизмов повышения качества жизни людей и устойчивого развития территорий, запущенный по поручению президента»,— поделился мнением вице-премьер.
С 2025 года за счет казначейских инфраструктурных кредитов, по словам господина Хуснуллина, одобрили финансирование 322 проектов в 85 регионах России на общую сумму более 581 млрд рублей.