В Ростовской области спрогнозировали замедление роста зарплат до 6,5% в 2027 году
Рост среднемесячной номинальной заработной платы в Ростовской области в 2027 году может замедлиться до 6,5–6,8% после ожидаемых 10,3% в 2026 году. Такие оценки содержатся в прогнозе социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно документу, в 2027 году среднемесячная начисленная зарплата составит 84,4 тыс. руб. по консервативному сценарию и 84,6 тыс. руб. по базовому. Для сравнения, по итогам 2026 года ее ожидают на уровне 79,2 тыс. руб.
Одновременно прогнозируется замедление инфляции. Рост потребительских цен в 2027 году в среднем за год может составить 5,6% по консервативному варианту и 5% по базовому. В 2026 году этот показатель оценивается в 6,1%.
В последующие годы темпы роста номинальных зарплат, согласно прогнозу, останутся примерно на том же уровне: 6,5–6,9% в 2028 году и 6,5–7,1% в 2029-м. К концу прогнозного периода среднемесячная начисленная зарплата может достичь 95,7 тыс. руб. по консервативному сценарию и 96,9 тыс. руб. по базовому.