Больше всего заявок поступило в номинациях «Лучшие цифровые решения и практики внедрения ИИ» и «Лучший проект в сфере недвижимости, Республика Крым» — по 19. Еще 17 позиций представлены в категориях «Лучшая социальная инициатива и бизнес-практика» и «Лучший туристический бизнес-проект». В номинации «Лучший стартап» заявлено 14 проектов.