Экспертный совет «Твердых знаков — 2026» приступил к оценке заявок бизнеса
1. Лучшие цифровые решения и практики внедрения ИИ
ООО «Первая Мониторинговая Компания» — WALIOT;
ООО «ПРОПРОЕКТ» — ENGINEERSKILLS;
ООО «ШАНС И С»;
ООО «Затон»;
ООО «Краснодар Водоканал»;
ООО «ПогоПро»;
ООО «ФОРТУНА ТЕХНОЛОДЖИС»;
СПАО «Ингосстрах» — IngoRead;
ООО «АВАНТА ТЕЛЕКОМ»;
ООО «Группа компаний ТОЧНО» — «ГК ТОЧНО»;
ООО «Море Девелопмент» — «Автор Технологии»;
ИП Цюрюмов Александр Александрович — StatBi;
ИП Цюрюмов Александр Александрович — widgy;
ИП Попов Иван Владимирович — Bau4You;
группа компаний «МИАН»;
ИП Милиненков Алексей Андреевич — HEADSHOT AI Production;
ИП Милиненков Алексей Андреевич — WORKHUB;
АО «ФИНМАСТЕР»;
АО «Производственная фирма «СКБ Контур».
2. Лучшая социальная инициатива и бизнес-практика
АО «НКТ» — EWA;
АО МХК «ЕвроХим» — «Фермеры против мошенников»;
ИП Зарубина Дарья Андреевна;
ИП Мамонтова Т. В. — «Орнамент жизни»;
ИП Московцев Игорь Владимирович — бизнес-школа «ПРОФИ ДЕТИ»;
ООО «Клиника „Будь Здоров“» — «Фиджитал»;
ООО «Краснодар Водоканал» — «ЭКОволна»;
ООО «М Групп»;
ООО «Мантера-Групп» — «Год Добра Mantera — 2025»;
ООО «НЕЙРОЦЕНТР „ИРИС“»;
ООО «НикМед», партнер — ИП Тесленко Владимир Викторович;
ООО «ПБК Локомотив-Кубань»;
ООО «СЗ „СЕМЬЯ — ТЕПЛЫЕ КРАЯ“»;
ООО ГК «ТОЧНО»;
ООО СЗ «Инсити-Строй» — «Мой старт — мой район»;
ООО «Совместное предприятие Медицинский центр экстракорпорального оплодотворения „Эмбрио“»;
ООО «Анапа Отель Менеджмент».
3. Лучшие HR-решения в бизнесе
филиал ПАО «МТС» в Краснодарском крае — «Пятый элемент»;
ООО «ЭЙЧАР-АКАДЕМИЯ ЭЛЛЫ ДЕТКОВОЙ»;
ООО «Совместное предприятие Медицинский центр экстракорпорального оплодотворения „ЭМБРИО“»;
ООО «Абрау Ресто» — «Экосистема Абрау-Дюрсо»;
ООО «Новые ресурсы» («Сибур»);
ООО «ПРОПРОЕКТ» — ENGINEERSKILLS;
ИП Милиненков Алексей Андреевич — HR-платформа WORKHUB;
ИП Задесенец Ирина Владимировна — Центр бухгалтерского обслуживания «Учет-Сервис»;
группа компаний «КВМ и Ко»;
АО «Международный аэропорт Сочи».
4. Лучший проект импортозамещения
самозанятая Роговец Юлия Сергеевна — ROGOVETS;
ООО «РемПромСервис»;
ООО «Идеал-КерамикА»;
ООО «Техно-Темп»;
ООО «ПЛАТОН АГРО ТЕХ» — «ПЛАТОН»;
ООО «АГРОПЛАЗМА»;
ИП Попова Н. Г. — BOGORSUKOVA;
ИП Варич Виктория Геннадиевна — «НАТУРОДЕРМАЛИКА»;
ИП Королева Ольга Сергеевна;
АО «Сочи-Парк» — «День рождения Бабы Яги».
5. Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики
ООО «РУСТАРК»;
ООО «Краснодар Водоканал»;
ООО «Краснодар Водоканал»;
ООО «Первая Мониторинговая Компания»;
ООО «Агросоюз Романовский».
6. Лучший проект в сфере недвижимости, Кубань
СЗ «СЕМЬЯ-НОВОРОССИЙСК-2» — ЖК «Моренуар»;
ООО СЗ «КОНТИНЕНТИНВЕСТ» — городской комплекс «Друг»;
ООО СЗ «СтройЮг Недвижимость» — гостиничный комплекс «А45»;
ООО СЗ «ЮГ» — отель «Палаццо де Агой»;
ООО ГК «ТОЧНО» — ЖК «Первое место»;
ООО «СЗ „ИНСИТИ“» — микрорайон «Сюжеты»;
ООО «БЕРЕГ» — КП «Родной берег»;
ООО «Группа компаний Метрикс Девелопмент» — клубная резиденция «Ботаника Хиллс»;
ООО «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» — ТЦ «Солнечный»;
ООО «СЗ „ИНСИТИ-СТРОЙ“» — центр бизнеса «КОНСУЛ»;
ООО «СЗ „ИНСИТИ“» — бизнес-центр «ИНДЕКС»;
АО «УК ЮГ» — клубная резиденция «Европа»;
ООО «Атлас Девелопмент» — Benefit Sochi Center.
7. Лучший проект в сфере недвижимости, Республика Крым
ООО «Мидельвейс» — Cosmos Smart Алушта;
ООО «КМГ-Строй» — апарт-отель Cosmos Stay Аурея;
ООО «КМГ-Строй» — клубный дом «Ялта»;
ООО «СЗ „АспектА“» — курортный комплекс «Сансара»;
ООО «СЗ Новая Ливадия» — сити-курорт «Новая Ливадия»;
ООО «СИМВОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» — ЖК «Ласка»;
ООО «СИМВОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» — АК «Ласка»;
ООО «СИМВОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» — ЖК «Высота»;
ООО «СИМВОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» — ЖК «Сок»;
ООО ГК «Аркада Девелопмент» — апарт-отель «Алушта-Ривьера»;
ООО ГК «РАЗВИТИЕ» — «Форос»;
ООО ГК «РАЗВИТИЕ» — «Стелла Дель Марис»;
ООО ГК «РАЗВИТИЕ» — апарт-комплекс «Тамерун»;
ООО ГК «РАЗВИТИЕ» — ЖК «Ботаника»;
ООО ГК «РАЗВИТИЕ» — ЖК «Нега»;
ООО СЗ «МОРЕ.ЦЕНТР» — «Море Юва»;
ООО СЗ «МАССАНДРА ПАРК»;
ООО СЗ «ИЗУМРУД» — More.Yalta;
ООО СЗ «СОЛИДАРНОСТЬ» — «КИММЕРИОН».
8. Лучший проект в области развития городской среды
ООО «СЗ „Жилой комплекс на Стачки“» — ЖК «Академия»;
ООО «СИМВОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
ООО «Торик» — «Винный город»;
ООО «ИнтерСтрой» — «Листория»;
ООО «СЗ „ИЗУМРУД“» — More.Yalta;
ООО «Неометрия» — жилые кварталы «МЖК».
9. Лучший медицинский бизнес-проект
ООО «МОЛОДО» — «Клиника Фомина»;
ООО «Современный медицинский центр им. Х. М. Совмена — клиника XXI века»;
ООО «Краснодарский центр протезирования» — «Технологии Жизни»;
ООО «Краснодар — Зубы за один день»;
ООО «НикМед», партнер — ИП Тесленко Владимир Викторович;
ООО «Клиника „Будь Здоров“»;
клиника современной хирургии «Здрава»;
клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио-Сочи»;
ООО «ДОКБРАИН»;
АО «Пансионат „Кристалл“»;
АО клиника «Лаго-Наки»;
АО «ЛУЧАНО СОЧИ».
10. Лучший стартап
ИП Базин Иван Николаевич — «Цветочная пицца»;
ИП Горбова Марина Николаевна — SOKORI — «Вкус Сочи»;
ИП Милиненков Алексей Андреевич — WORKHUB;
ИП Придворов Антон Павлович — ROCAS Padel Academy;
ИП Цюрюмов Александр Александрович — StatBi;
ИП Цюрюмов Александр Александрович — white label;
ИП Цюрюмов Александр Александрович — widgy;
ООО «ЭЙЧАР-АКАДЕМИЯ ЭЛЛЫ ДЕТКОВОЙ» — «Команда 2.0: эффективная система управления»;
ООО «Адевион Групп»;
ООО «БАГГАЖ»;
ООО «МИАН»;
ООО «Нинкаси»;
ООО «РемПромСервис»;
Тучина Анна Владимировна — «Автомойка „Ваша Мойка“».
11. Лучший туристический бизнес-проект
АО «Мусороуборочная компания»;
АО «Пансионат „Кристалл“»;
АО «Сочи-Парк»;
АО МПБК «ОЧАКОВО» в Краснодаре;
АО «УК ЮГ»;
винный город «Белый мыс»;
ГК Author Development — «Море Юва»;
ГК Author Development;
гостиничный комплекс Mantera Supreme Seaside;
НАО «Красная Поляна»;
НАО «Центр „Омега“»;
ООО «БАГГАЖ»;
ООО «Роза Хутор» — обособленное подразделение «РЭДИССОН»;
ООО «Фарватер Кубани»;
ООО «НИНКАСИ»;
ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо»;
A45 Grand Resort & Residence.
12. Лучший проект в сфере АПК
ООО «Научно-производственное предприятие „ИСТОК“» — «ТЕРРА ОРГАНИК»;
ООО Компания «Соевый комплекс»;
ООО МИП «Биоориджин»;
ООО «Агро-дельта»;
ООО «Биско»;
ООО «Агроплазма»;
«Морская фабрика»;
ИП Горбова Марина Николаевна — SOKORI — «Вкус Сочи».
13. Лучшая антикризисная практика
ООО «ЧАДО»;
Центр бухгалтерского обслуживания «Учет сервис»;
ООО «Сочи-Парк Отель» — «Сочи Парк Отель»;
ООО «ПогоПро»;
ООО «Краснодар Водоканал»;
ООО «Аэродинамика»;
ООО «Адевион Групп».