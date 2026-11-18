Госэкспертиза не одобрила проект рекультивации свалки в Матвеево-Курганском районе
Госэкспертиза отказала в одобрении проектной документации и результатов инженерных изысканий по рекультивации свалки в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Заключение размещено в государственной информационной системе Единого государственного реестра заключений (ГИС ЕГРЗ).
Объектом предстоящей рекультивации является санкционированная свалка возле трассы Матвеев Курган — Самбек. Организатором закупки выступает районная администрация.
Тендер на работы проводился в 2023 году со стартовой стоимостью 15,6 млн руб. Финансирование предусмотрено из областного и местного бюджетов.