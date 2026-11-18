Доля нелегального оборота сигарет в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 19,5%, более чем вдвое превыщая среднероссийский показатель. Участники межрегионального онлайн-марафона «(Не)добросовестные практики на потребительском рынке. Потенциал легализации продукции на Кавказе», организованного «Ъ-Кавказ» на площадке Торгово-промышленной палаты Ставропольского края, обсудили источники поступления нелегальной продукции, региональные особенности теневого рынка и готовность субъектов округа к введению обязательного лицензирования. Представители бизнеса, органов власти и правоохранительных структур также обозначили проблемы контроля нелегальной розницы, кадрового обеспечения и межведомственного взаимодействия. Как проходила дискуссия и кто в ней участвовал — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».

