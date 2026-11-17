Фермеры Кабардино-Балкарии увеличили выпуск мяса на 6,5%
Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели Кабардино-Балкарии за январь—сентябрь 2026 года произвели около 24 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба администрации главы КБР.
Производство молока за девять месяцев выросло на 2,1%, до 69,6 тыс. тонн. Выпуск куриных яиц увеличился на 5,4% и достиг 5,3 млн штук.
На фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей приходится 16,5% республиканского производства молока и около 3% куриных яиц.