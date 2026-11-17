В Ярославле состоится открытие бегового центра ВФЛА
20 ноября в Ярославле пройдет торжественное открытие бегового центра Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщила «Ъ-Ярославль» пресс-служба федерации. Новый спортивный комплекс расположен в Кировском районе города, на улице Подзеленье. После открытия доступ в центр будет бесплатным для всех желающих.
Беговой центр ВФЛА в Ярославле станет площадкой, где смогут заниматься люди любого уровня подготовки: как любители, так и профессиональные спортсмены. В здании будут оборудованы раздевалки, душевые, зал для тренировок, камеры хранения. На прилегающей территории — беговые дорожки и зоны для занятий.
В день открытия бегового центра ВФЛА гостей мероприятия ожидает праздничная программа и семейный забег на дистанцию протяженностью 1 км. Также участники церемонии заложат капсулу времени с посланием будущим поколениям бегунов. Запланированы автограф-сессия с известными спортсменами, фотосессия с талисманом центра и музыкальная программа.
Спортивный комплекс в Ярославле станет одним из объектов совместного федерального проекта ВФЛА и АНО «Евразия» по созданию в стране сети современных бесплатных беговых центров. В разных городах России планируется открыть свыше 20 таких площадок.