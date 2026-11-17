Беговой центр ВФЛА в Ярославле станет площадкой, где смогут заниматься люди любого уровня подготовки: как любители, так и профессиональные спортсмены. В здании будут оборудованы раздевалки, душевые, зал для тренировок, камеры хранения. На прилегающей территории — беговые дорожки и зоны для занятий.