За месяц спрос на менеджеров по качеству вырос на 20%, а медианная предлагаемая зарплата по этой профессии составила 100 тыс. рублей. Среди офисных профессий прибавили также менеджеры по продукту (+5%, 140 тыс. рублей), категорийные менеджеры (+4%, 130 тыс. рублей) и PR-менеджеры (+3%, 100 тыс. рублей).