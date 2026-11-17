Общепит и логистика подстегнули спрос на персонал в Петербурге
К началу ноября 2026 года работодатели Санкт-Петербурга разместили на hh.ru более 63 тысяч вакансий. По спросу лидируют продавцы-консультанты и кассиры. Подсчетами поделились аналитики рекрутинговой платформы.
По словам директора hh.ru по исследованиям Марии Игнатовой, рынок труда остается неоднородным: работодатели внимательнее подходят к найму и усиливают команды там, где это нужно для решения конкретных производственных задач.
За месяц спрос на менеджеров по качеству вырос на 20%, а медианная предлагаемая зарплата по этой профессии составила 100 тыс. рублей. Среди офисных профессий прибавили также менеджеры по продукту (+5%, 140 тыс. рублей), категорийные менеджеры (+4%, 130 тыс. рублей) и PR-менеджеры (+3%, 100 тыс. рублей).
Основной объем вакансий по-прежнему сосредоточен в розничной торговле, продажах, общепите, логистике и рабочих специальностях. Лидируют продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — 7 тыс. предложений (около 9,4% от общего объема) с медианной зарплатой 75,8 тыс. рублей.
Далее идут менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,6 тыс., 122,6 тыс. рублей) и упаковщики с комплектовщиками (2,8 тыс., 89,3 тыс. рублей). На врачей опубликовано 2 тыс. вакансий со средней зарплатой 132,1 тыс. рублей.
Сезонный спрос подстегнул общепит и логистику: повара, пекари и кондитеры — 2,6 тыс. вакансий (92,9 тыс. рублей), официанты, бармены и бариста — 2 тыс. (80,8 тыс. рублей).
С октября выросло число вакансий для автомойщиков (+18%, 100 тыс. рублей) и грузчиков (+9%, 85,1 тыс. рублей).