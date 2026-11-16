Переработка рыбы в Дагестане за девять месяцев выросла на 8%
Дагестанские предприятия за январь—сентябрь 2026 года переработали 7 тыс. т рыбы — на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Цифры РБК Кавказ озвучили в региональном комитете по рыбному хозяйству.
Производство в отрасли идет с опережающей динамикой: объем выращенной рыбы достиг 7,9 тыс. т, прибавив 13% к прошлогодним значениям. Основные позиции товарного рыбоводства республики — форель и частиковые виды.
Отрасль региона обеспечивают 24 перерабатывающих предприятия; 13 из них получили господдержку на закупку нового оборудования.