«Бондюэль-Кубань» добилась в суде исключения заводских участков из перечня особо ценных земель

Суд установил, что на момент постановки на кадастровый учет и внесения в перечень спорные участки не относились к землям сельскохозяйственного назначения. Возведенные на них объекты недвижимости принадлежат обществу и функционируют как консервный завод. Участки изначально формировались для строительства завода и не связаны с сельхозугодьями.