«Бондюэль-Кубань» добилась в суде исключения заводских участков из перечня особо ценных земель
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление ООО «Бондюэль-Кубань» к администрации Краснодарского края. Компания оспаривала отказ исключить два земельных участка из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Динского района.
Площадь первого участка составляет 179 829 кв. м, второго — 20 060 кв. м. Оба расположены в станице Новотитаровская на улице Крайней, 18 Б и 18 В. Участки относятся к категории земель населенных пунктов. На них находятся здания и сооружения консервного завода по переработке сладкой кукурузы и зеленого горошка.
Общество арендует землю по двум договорам. Для реконструкции локальных очистных сооружений потребовалась проектная документация. Выяснилось, что участки включены в перечень земель, использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством.
«Бондюэль-Кубань» обратилась в администрацию и департамент имущественных отношений с заявлением об исключении участков из перечня. Компания указала, что земли имеют категорию населенных пунктов, а не сельскохозяйственного назначения. После отказа организация подала иск в суд.
Суд установил, что на момент постановки на кадастровый учет и внесения в перечень спорные участки не относились к землям сельскохозяйственного назначения. Возведенные на них объекты недвижимости принадлежат обществу и функционируют как консервный завод. Участки изначально формировались для строительства завода и не связаны с сельхозугодьями.
Суд признал незаконным решение департамента имущественных отношений и обязал его подготовить проект распоряжения об исключении земельных участков из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.
Апелляция оставила решение нижестоящей инстанции в силе.