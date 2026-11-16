Власти Анапы через суд требуют расторжения концессии на строительство школы в Цибанобалке
Администрация Анапы обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о расторжении концессионного соглашения на строительство школы на 1,55 тыс. мест в селе Цибанобалка и взыскании с концессионера 752,4 млн руб. капитального гранта. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
По ее словам, компания «ПроШкола № 20», выступающая концессионером, не выполнила предусмотренные соглашением обязательства. Отставание от графика превысило 600 дней. В частности, не получено положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости, не завершены ключевые этапы строительных работ.
Администрация неоднократно продлевала сроки реализации проекта, однако это не позволило устранить нарушения. Предложения концессионера по исправлению ситуации, как утверждает госпожа Маслова, предусматривали привлечение стороннего инвестора, реализующего договор комплексного развития территории, либо выделение дополнительных средств. В мэрии сочли эти варианты не соответствующими условиям соглашения.
Иск о расторжении концессии был подан 5 октября 2026 года. Помимо возврата капитального гранта, администрация потребовала взыскать неустойку и принять обеспечительные меры. Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и наложил арест на счета и имущество должника.
По словам Светланы Масловой, концессионер теперь предлагает расторгнуть соглашение по взаимному согласию и готов вернуть часть бюджетных средств. Однако администрация намерена продолжать судебное разбирательство. Глава Анапы назвала расторжение концессии необходимым условием для определения дальнейшего механизма завершения строительства.
После получения судебных решений и возврата бюджетных средств власти планируют провести строительную экспертизу, оценить объем необходимых работ и определить источники финансирования. Госпожа Маслова подчеркнула, что администрация намерена найти альтернативный способ реализации проекта и не допустить дальнейшего неэффективного использования бюджетных средств.