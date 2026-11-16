Власти Анапы через суд требуют расторжения концессии на строительство школы в Цибанобалке

Администрация Анапы обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о расторжении концессионного соглашения на строительство школы на 1,55 тыс. мест в селе Цибанобалка и взыскании с концессионера 752,4 млн руб. капитального гранта. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.