Содержать дороги Курганской области вновь будет «Варгашинское ДРСП»

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» зарегистрировано в рабочем поселке Варгаши в 1996 году. По последним раскрытым данным за третий квартал 2021 года, главным акционером является департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Исполняющим обязанности генерального директора указан Владислав Архипов. Выручка компании за 2025 год составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 154,7 млн руб. В портфеле подрядчика находится 440 госконтрактов в основном на содержание и ремонт дорог региона.