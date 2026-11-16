Содержать дороги Курганской области вновь будет «Варгашинское ДРСП»
Работы оценили в 1,2 млрд рублей
Государственное казенное учреждение «Курганавтодор» заключило контракт на обслуживание региональных трасс в 2026–2027 годах с АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Стоимость контракта составила 1,2 млрд руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит обслуживать 7,6 тыс. км трасс. В том числе в обязанности входят нанесение разметки, содержание светофоров и освещения, замена дорожных знаков, установка недостающих сигнальных столбиков, а также ямочный ремонт. Работы необходимо выполнять с начала подписания договора до конца января 2028 года. «Варгашинское ДРСП» уже в третий раз получает такой контракт.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» зарегистрировано в рабочем поселке Варгаши в 1996 году. По последним раскрытым данным за третий квартал 2021 года, главным акционером является департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Исполняющим обязанности генерального директора указан Владислав Архипов. Выручка компании за 2025 год составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 154,7 млн руб. В портфеле подрядчика находится 440 госконтрактов в основном на содержание и ремонт дорог региона.