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Краснодар принял восьмой этап турнира «Битва за контракт»

12 ноября Краснодарский дворец спорта «Олимп» стал площадкой профессионального боксерского турнира «Битва за контракт».

Фото предоставлено пресс-службой Федерацией Бокса России

Восьмой этап проекта прошел при поддержке инвестиционного холдинга AVA Group — генерального спонсора Краснодарской краевой Федерации бокса. В рамках мероприятия состоялись десять поединков с участием спортсменов, претендующих на профессиональную карьеру.
Почетным гостем вечера стал генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, который лично поддержал участников соревнований.
«Битва за контракт» — серия из десяти турниров, которые проходят в разных регионах страны — от Юга до Дальнего Востока. Основная цель проекта — дать молодым боксерам возможность проявить себя и привлечь внимание профессионального сообщества. В феврале 2027 года в рамках Всероссийского боксерского форума ведущие российские промоутеры проведут первый в истории спорта ДРАФТ, по итогам которого подпишут полноценные контракты с лучшими участниками.
В качестве ключевого партнера и поддержки Краснодарской краевой Федерации бокса выступает AVA Group. Многолетнее сотрудничество содействует организации соревнований и продвижению спортивных инициатив, а также оказывает адресную помощь спортсменам при подготовке к региональным, федеральным и международным турнирам.