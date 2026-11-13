Краснодар принял восьмой этап турнира «Битва за контракт»

«Битва за контракт» — серия из десяти турниров, которые проходят в разных регионах страны — от Юга до Дальнего Востока. Основная цель проекта — дать молодым боксерам возможность проявить себя и привлечь внимание профессионального сообщества. В феврале 2027 года в рамках Всероссийского боксерского форума ведущие российские промоутеры проведут первый в истории спорта ДРАФТ, по итогам которого подпишут полноценные контракты с лучшими участниками.