Краснодар принял восьмой этап турнира «Битва за контракт»
12 ноября Краснодарский дворец спорта «Олимп» стал площадкой профессионального боксерского турнира «Битва за контракт».
Восьмой этап проекта прошел при поддержке инвестиционного холдинга AVA Group — генерального спонсора Краснодарской краевой Федерации бокса. В рамках мероприятия состоялись десять поединков с участием спортсменов, претендующих на профессиональную карьеру.
Почетным гостем вечера стал генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, который лично поддержал участников соревнований.
«Битва за контракт» — серия из десяти турниров, которые проходят в разных регионах страны — от Юга до Дальнего Востока. Основная цель проекта — дать молодым боксерам возможность проявить себя и привлечь внимание профессионального сообщества. В феврале 2027 года в рамках Всероссийского боксерского форума ведущие российские промоутеры проведут первый в истории спорта ДРАФТ, по итогам которого подпишут полноценные контракты с лучшими участниками.
В качестве ключевого партнера и поддержки Краснодарской краевой Федерации бокса выступает AVA Group. Многолетнее сотрудничество содействует организации соревнований и продвижению спортивных инициатив, а также оказывает адресную помощь спортсменам при подготовке к региональным, федеральным и международным турнирам.