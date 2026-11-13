Агрохолдинг «СТЕПЬ» сохранил лидерство по продуктивности молочного стада

На втором месте рейтинга — СПК «Килачевский», который поднялся с третьей строчки, увеличив продуктивность на 6,4%, до 15 190 кг/гол/год. Замыкает тройку лидеров Кубанский молочно-товарный комплекс, поднявшийся на три позиции с показателем 15 031 кг/гол/год (+10,5%). В рейтинг включены хозяйства с поголовьем от 2 000 голов. Порог отсечения для участников вырос на 7,7%, до 12 571 кг надоя на корову. Результат «СТЕПИ» более чем на 20% выше среднего показателя топ-30, который составил 13 571 кг на фуражную корову в год.