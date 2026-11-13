Агрохолдинг «СТЕПЬ» сохранил лидерство по продуктивности молочного стада
Агрохолдинг «СТЕПЬ» подтвердил первое место в ежегодном рейтинге самых эффективных молочных хозяйств России.
По итогам 2025 года средний годовой надой на фуражную корову на лучшей ферме компании составил 16 409 кг молока. Рейтинг «Топ-30 самых эффективных хозяйств» традиционно готовят «Союзмолоко», отраслевой портал Milknews и консалтинговая компания Streda Consulting.
На втором месте рейтинга — СПК «Килачевский», который поднялся с третьей строчки, увеличив продуктивность на 6,4%, до 15 190 кг/гол/год. Замыкает тройку лидеров Кубанский молочно-товарный комплекс, поднявшийся на три позиции с показателем 15 031 кг/гол/год (+10,5%). В рейтинг включены хозяйства с поголовьем от 2 000 голов. Порог отсечения для участников вырос на 7,7%, до 12 571 кг надоя на корову. Результат «СТЕПИ» более чем на 20% выше среднего показателя топ-30, который составил 13 571 кг на фуражную корову в год.
«По итогам 9 месяцев суточное производство молока на наших фермах достигло 1 тыс. тонн, валовой надой на фермах „СТЕПИ“ за тот же период увеличился на 14,5%, до 225,4 тыс. тонн,— отмечает генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.— Все это результат последовательной работы, направленной на совершенствование процессов — от кормления и ухода за животными до стратегии управления производством».
Агрохолдинги стали уверенными драйверами молочной отрасли. Аналитики «Союзмолоко» отмечают, что в крупных агрохолдингах растет продуктивность. Так, средний надой на корову в крупных сельхозорганизациях (СХО) за 9 месяцев 2026 года вырос на 3,2%, а поголовье к началу октября сократилось на 2,7% год к году до 2,94 млн голов.
В целом на рынке молока в России наблюдается разнонаправленная динамика. Согласно отчетам «Союзмолоко», производство товарного молока выросло на 0,5% к январю—сентябрю 2025 года — до 20,5 млн т. По данным Минсельхоза, в сельхозорганизациях (СХО) валовой надой за 9 месяцев 2026 года вырос на 2,1%, до 16,5 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период российские молочные хозяйства всех категорий, включая небольшие фермерские и личные подсобные хозяйства, произвели 25,8 млн тонн сырого молока — на 0,9% меньше, чем за тот же период 2025 года.