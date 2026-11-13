Концерты Ислама Итляшева, спектакль «Вне подозрения» и новинки кино
Куда сходить на Северном Кавказе 13, 14 и 15 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и киноновинки. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».
Где послушать музыку
Российский певец Ислам Итляшев в пятницу и в выходные выступит с концертами во Владикавказе, в Пятигорске и Ставрополе. Артист дебютировал в 2011 году с композицией «Милана», а широкую известность ему принесли треки «Кобра», «Дикая», «Она любила розы», «На нервах», «Сердце не ревнуй» и «Салам алейкум братьям».
Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+/12+)
13 ноября в 20:00 на сцене Abrikos Arena Stavropol выступит бывший солист краснодарской рэп-группы «Триада» Нигатив (Владимир Афанасьев). Артист выпустил более десяти сольных альбомов, среди популярных треков — «Не люблю», «Дождь», «Медленно» и «До дна».
Стоимость билетов — 3500 руб. (18+)
В Rock Bar by Abrikos Inc. 15 ноября в 20:00 пройдет концерт российской метал-группы Woodscream. В творчестве коллектива сочетается мощное гитарное звучание с мрачной атмосферой русских сказок, славянскими мифами и чистым женским вокалом. Тур группы посвящен ее 20-летию.
Стоимость билетов — от 2300 руб. (16+)
Какие спектакли посетить
В музыкальном театре Нальчика 15 ноября в 16:00 и 18:00 — мюзикл «Путешествие маленького принца» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Потерпевший крушение в пустыне Сахара летчик знакомится с мальчиком-инопланетянином с крошечного астероида. Мальчик покинул свой дом из-за капризной Розы. Путешествуя по разным планетам и Земле, Маленький принц постигает важные истины о дружбе и истинной красоте.
Стоимость билетов — от 900 руб. (6+)
15 ноября в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького в Махачкале покажут драму «Домик на окраине». История начинается в предвоенный период. Герои спектакля строят планы на будущее и переживают первую любовь. Когда начинается война, они быстро взрослеют, осознают ценность человеческой жизни, настоящей дружбы и любви.
Стоимость билетов — 500 руб. (12+)
В Ессентуках в концертном зале им. Шаляпина 15 ноября в 19:00 пройдет спектакль «Вне подозрения». Красивая и богатая женщина расследует убийство. В поисках ответов она сталкивается с тайнами, подозрениями и неожиданными союзниками.
Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — комедийный триллер «Психопатка». 1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное.
Стоимость билетов — от 320 руб. (18+)
Еще одна премьера недели — байопик о знаменитой возлюбленной Маяковского «Лиля». 1915 год, Первая мировая война. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда.
Стоимость билетов — от 280 руб. (18+)
Также на больших экранах продолжаются показы музыкального фильма «Настройщик». Жизнь Ники — страдающего гиперакузией талантливого настройщика фортепиано — переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает, что его навыки и тонкий слух настройки можно применять для взлома сейфов. Его пожилой наставник Гарри попадает в больницу, и парень решает присоединиться к банде грабителей, чтобы помочь оплатить счета за лечение.
Стоимость билетов — от 260 руб. (18+)