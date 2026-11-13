Концерты Ислама Итляшева, спектакль «Вне подозрения» и новинки кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — комедийный триллер «Психопатка». 1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное.