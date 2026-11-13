Спектакль-концерт Юрия Башмета, шоу «Огни Анатолии» и фильм о Лиле Брик
Куда сходить в Сочи 13, 14 и 15 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье сочинцы и гости города смогут посмотреть кинопремьеры, сходить на спектакль, а также посетить танцевальное шоу и концерт классической музыки. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».
Где послушать музыку
В концертном центре «Сириус» 15 ноября в 18:00 пройдет шоу «Моцарт-гала. К 270-летию Моцарта». Программу отыграет Пермский театр оперы и балета. В программе — «Шесть немецких танцев», темы из опер «Свадьба Фигаро», «Так поступают все женщины» и «Дон Жуан» и другие произведения великого композитора.
Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)
Какие спектакли посетить
В Зимнем театре 13 ноября в 19:00 покажут комедию «Моя последняя любовь». В центре сюжета — история знакомства и любви обеспеченной женщины и бездомного мужчины.
Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)
14 ноября в 19:00 на сцене Зимнего театра — спектакль-концерт российского альтиста и дирижера оркестра Юрия Башмета по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зеленое». «Сочетание прекрасных слов и музыки заставит каждого зрителя вспомнить и пережить заново удивительное чувство первой любви», — обещают организаторы.
Стоимость билетов — от 4000 руб. (6+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Сочи в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — комедийный триллер «Психопатка». 1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное.
Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)
Еще одна кинопремьера недели — байопик о знаменитой возлюбленной Маяковского «Лиля». 1915 год, Первая мировая война. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда.
Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)
Также на больших экранах продолжаются показы фильма «Настройщик». Жизнь Ники — страдающего гиперакузией талантливого настройщика фортепиано — переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает, что его тонкий слух и навыки настройки можно применять для взлома сейфов. Его пожилой наставник Гарри попадает в больницу, и парень решает присоединиться к банде грабителей, чтобы помочь оплатить счета за лечение.
Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)
Чем можно еще заняться
13 ноября в 19:00 на сцене Летнего театра парка им. Фрунзе покажут турецкое танцевальное шоу «Огни Анатолии». Программа объединяет в одном сценическом действии народные танцы, классический балет и современную хореографию. Проект стал культурным символом Турции и собрал, по подсчетам организаторов, свыше 50 млн зрителей по всему миру.
Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)