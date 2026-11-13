Стендап Юлии Ахмедовой, иммерсивный спектакль «Русалка» и концерт Сергея Пенкина
Куда сходить в Краснодаре 13, 14 и 15 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье краснодарцы и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, а также посетить стендап-шоу. Подробнее — в афише «Ъ-Кубань».
Где послушать музыку
13 ноября в 18:00 на «Кроп Арене» состоится концерт российского рэпера Icegergert (Георгий Гергерт). Как сказано в аннотации, исполнитель сочетает в своем творчестве классический трэп, электро-фанк и жесткую «пацанскую» тематику. В 2025 году получил награду за самый стремительный взлет в чартах VK Музыки. Главные хиты — «Наследство», «Банк», Fake ID, Casino и Amsterdam.
Стоимость билетов — от 3049 руб. (16+)
14 ноября в 20:00 на сцене «Кроп Арены» — бывший солист краснодарской рэп-группы «Триада» Нигатив (Владимир Афанасьев). Артист выпустил более десяти сольных альбомов, среди популярных треков — «Не люблю», «Дождь», «Медленно» и «До дна».
Стоимость билетов — 3500 руб. (18+)
15 ноября в 19:00 в Центральном концертном зале выступит эстрадный певец Сергей Пенкин. Артист обладает редким голосовым диапазоном в четыре октавы, в его репертуар входят эстрадные шлягеры, русские романсы, народные песни, джаз и классические оперные арии. Среди наиболее известных композиций — Feelings, «Дождь осенний», «В другую весну» и «Любовь настала».
Стоимость билетов — от 3000 руб. (6+)
Какие спектакли посетить
Театр «Мой» 13 ноября в 20:00 и 14 и 15 ноября в 19:00 покажет спектакль «Дамочки» по рассказам Аркадия Аверченко. Организаторы описывают постановку как «взрывную, озорную, наполненную хулиганским юмором» и отмечают, что она может оказаться полезной как опытным людям, так и «новичкам в области романтических отношений».
Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)
Театр «Свои» 15 ноября в 18:00 представит драму «Вдох-выдох» по произведениям Надежды Тэффи, Ивана Бунина, Владимира Набокова. Авторы спектакля размышляют о том, как пройти жизненные испытания, не утратив человеческого достоинства и чести, где черпать надежду в трудные времена, как сохранять веру в лучшее, побороть свои страхи и сохранять способность радоваться жизни.
Стоимость билетов — 1400 руб. (18+)
15 ноября в 20:00 и 21:00 в Доме мецената пройдет театрализованная лекция «Русалка». Зрителям расскажут о мифологических существах в культуре, их зарождении и трансформации, о русалках. После этого актеры Дома погрузят зрителей в мир иммерсивного театрализованного представления.
Стоимость билетов — 3000 руб. (16+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Краснодара в пятницу и выходные можно посмотреть премьеру этой недели — комедийный триллер «Психопатка». 1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное.
Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)
Еще одна премьера недели — байопик о знаменитой возлюбленной Маяковского «Лиля». 1915 год, Первая мировая война. В Петрограде молодой поэт-футурист Владимир Маяковский знакомится с семейной парой — Лилей и Осипом Бриками. Он читает им свою поэму «Облако в штанах», Лиля и Осип сразу и навсегда влюбляются в поэзию Маяковского, понимая, что перед ними необыкновенный талант. А Владимир влюбляется в Лилю, тоже сразу и навсегда.
Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)
Также на киноэкранах продолжаются показы кинокартины «Настройщик». Жизнь Ники — страдающего гиперакузией талантливого настройщика фортепиано — переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает, что его тонкий слух и навыки настройки можно применять для взлома сейфов. Его пожилой наставник Гарри попадает в больницу, и парень решает присоединиться к банде грабителей, чтобы помочь оплатить счета за лечение.
Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)
Чем можно еще заняться
13 ноября в 19:00 в Центральном концертном зале выступит со стендап-концертом Юлия Ахмедова. Артистка получила известность как капитан воронежской команды КВН «25-я» и одна из создательниц телешоу «StandUp» на ТНТ. В своих монологах она часто поднимает темы женского одиночества, гендерных стереотипов, сексизма, отношений и психологических трудностей
Стоимость билетов — от 1800 руб. (18+)