Кубанские работодатели в ноябре разместили свыше 32 тыс. вакансий
В начале ноября работодатели Краснодарского края разместили на hh.ru более 32,1 тыс. вакансий. По данным аналитиков сервиса, основная часть предложений по-прежнему приходится на массовые профессии: продавцов, менеджеров по продажам, водителей и курьеров. При этом сравнение с началом октября показало, что наниматели активизировали поиск не только рабочих, но и офисных специалистов — в отдельных направлениях число вакансий за месяц выросло до 55%.
Лидерами по количеству предложений стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — более 5 тыс. вакансий, или около 13% общего объема. Далее следуют менеджеры по продажам и работе с клиентами — 2,8 тыс. (7%), водители и экспедиторы — 2,1 тыс. (5%). В число наиболее востребованных также вошли курьеры (1,5 тыс.), повара (1,4 тыс.), разнорабочие (1,1 тыс.), упаковщики и комплектовщики (по 1 тыс.), а также врачи (1 тыс.).
Значительная часть предложений, таким образом, сосредоточена в розничной торговле, транспорте, логистике и рабочих специальностях: даже в условиях более сдержанного найма эти направления формируют существенный объем рынка труда.