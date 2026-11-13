Кубанские работодатели в ноябре разместили свыше 32 тыс. вакансий

В начале ноября работодатели Краснодарского края разместили на hh.ru более 32,1 тыс. вакансий. По данным аналитиков сервиса, основная часть предложений по-прежнему приходится на массовые профессии: продавцов, менеджеров по продажам, водителей и курьеров. При этом сравнение с началом октября показало, что наниматели активизировали поиск не только рабочих, но и офисных специалистов — в отдельных направлениях число вакансий за месяц выросло до 55%.