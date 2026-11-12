С сайта администрации Новороссийска пропала информация о вице-мэре Мацедонском
Информация о заместителе главы Новороссийска Олеге Мацедонском исчезла с официального сайта администрации города. Ранее появились сообщения об увольнении вице-мэра, курировавшего внутреннюю политику. По этим данным, решение об отставке было объявлено главой города Андреем Кравченко на планерном совещании. В администрации города-героя «Ъ-Новороссийск» отказались комментировать эту информацию.
Олег Мацедонский ранее работал в прокуратуре и следственном отделе СКР по Новороссийску, после чего около десяти лет занимался адвокатской практикой. В 2022–2023 годах он впервые занимал пост вице-мэра города, затем ушел в бизнес и был избран депутатом от «Единой России». В 2025 году господин Мацедонский вернулся в администрацию в статусе исполняющего обязанности заместителя главы города.
Ряд СМИ при этом утверждает, что Олег Мацедонский увольняться отказался.