С сайта администрации Новороссийска пропала информация о вице-мэре Мацедонском

Олег Мацедонский ранее работал в прокуратуре и следственном отделе СКР по Новороссийску, после чего около десяти лет занимался адвокатской практикой. В 2022–2023 годах он впервые занимал пост вице-мэра города, затем ушел в бизнес и был избран депутатом от «Единой России». В 2025 году господин Мацедонский вернулся в администрацию в статусе исполняющего обязанности заместителя главы города.