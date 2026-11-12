В Петродворцовом районе Петербурга открылся новый производственно-складской комплекс

Как рассказал журналистам управляющий директор компании Егор Бакулин, на данной производственной площадке компания будет выпускать промышленные роботы-манипуляторы. Выпуск продукции начнется со следующего года. В перспективе двух-трех лет компания рассчитывает, что мощность производства достигнет примерно 1000 единиц продукции в год. Объем инвестиций компании на этот период составит 500 млн рублей.