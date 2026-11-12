В Петродворцовом районе Петербурга открылся новый производственно-складской комплекс
В четверг, 12 ноября, на территории индустриального парка «Марьино» открылся первый производственно-складской комплекс формата light industrial «Промстранство» площадью 20 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составил 2 млрд рублей.
В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Александр Ситов, генеральный директор «ВТБ Девелопмент» Александр Ольховский и генеральный директор компании «Индустриальная инфраструктура Северной столицы» (ИИСС) Александр Паршуков. Проект профинансирован «ВТБ Инфраструктурный холдинг», управление проектом осуществляет «ВТБ Девелопмент». В рамках церемонии открытия объекта состоялось подписание соглашения с первым резидентом комплекса — московской компанией ООО «Валдай Роботы» Виктора Мартынова, которая займет в «Промстранстве» площадь до 4,5 тыс. кв. м.
Как рассказал журналистам управляющий директор компании Егор Бакулин, на данной производственной площадке компания будет выпускать промышленные роботы-манипуляторы. Выпуск продукции начнется со следующего года. В перспективе двух-трех лет компания рассчитывает, что мощность производства достигнет примерно 1000 единиц продукции в год. Объем инвестиций компании на этот период составит 500 млн рублей.