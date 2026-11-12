Основателя фитнес-студии в Петербурге оштрафовали за переводы ФБК*
Петроградский районный суд Петербурга назначил Игорю Леоновичу штраф в размере 350 тыс. руб. за финансирование экстремистской деятельности. По данным объединенной пресс-службы судов города, гражданин регулярно переводил по 300 руб. на счет организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК - признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).
Как установил суд, не позднее 6 августа 2021 года Игорь Леонович перешел по ссылке, предназначенной для сбора средств на деятельность ФБК*, и подключил регулярные списания с банковского счета. Всего он перечислил организации 900 руб.
Господин Леонович полностью признал вину и раскаялся. Помимо штрафа, суд постановил конфисковать в доход государства 900 руб.
По данным СМИ, Игорь Леонович также является основателем фитнес-студии.
*Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован летом 2021 года.