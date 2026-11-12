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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Южный УралНовости компаний

«Эквайринг за 27 рублей» предложили южноуральскому бизнесу

ПСБ предлагает новым клиентам малого бизнеса Челябинской области подключить торговый эквайринг на специальных условиях: в рамках акции «Эквайринг за 27 рублей» комиссия составит 0% на три месяца. Акция рассчитана на предпринимателей, которым важна оптимизация транзакционных издержек, быстрый сервис и удобный доступ к денежным средствам.

предоставлено пресс-службой ПАО «Банк ПСБ»

Чтобы стать участником акции, необходимо оплатить услугу «Умная скидка» по расчетно-кассовому обслуживанию на 12 месяцев и пополнить счет не менее чем на 27 руб.
«В ПСБ все продукты для МСП разработаны под задачи бизнеса, чтобы предприниматель нашел подходящее решение на этапе старта или в период активного роста. Акцию «Эквайринг за 27 рублей» мы подготовили к предстоящему жаркому сезону предновогодних продаж. Она позволит оценить все преимущества торгового эквайринга от ПСБ быстро и на выгодных условиях с возможностью получить терминал в день обращения в офисе банка», – отметила начальник управления массового сегмента ПСБ в Челябинске Ольга Смирнова.
В рамках акции действует максимальный лимит по обороту картами в месяц в зависимости от выбранного тарифа расчетно-кассового обслуживания:

  • до 300 тыс. руб./мес. – «Мини»,

  • до 400 тыс. руб./мес. – «Опти»,

  • до 600 тыс. руб./мес. – «Макси.

Фиксированная комиссия за неподдержание оборота не взимается.
После достижения установленного оборота или по истечении трех месяцев клиент переходит на стандартные тарифы торгового эквайринга – «Смарт ставка Плюс».
Подробную информацию можно получить по телефону (351) 211-61-24 и в офисе ПСБ в Челябинске: улица Тимирязева, 30, а также в Магнитогорске: проспект Карла Маркса, 75.

Акция «Эквайринг за 27 рублей». Предложение для юрлиц, ИП и лиц (частная практика) сегмента малого бизнеса без эквайринга в ПСБ 3 и более мес. Сроки акции: 02.11.26 – 27.02.27. Акция действует во всех субъектах РФ, за исключением Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В месяц установки 1-го терминала и в течение 2-х следующих календарных месяцев комиссия за торговый эквайринг не взимается до достижения суммы оплаты картами, равной 300 тыс. руб./мес. (тариф РКО «Мини»), 400 тыс. руб./мес. (тариф РКО «Опти»), 600 тыс. руб./мес. (тариф РКО «Макси»). Далее – от 1,07% до 2,24%. Для участия: подключить РКО (тариф «Мини», «Опти», «Макси»), ведение счета с опцией «Умная скидка» на 12 месяцев, пополнить счет на сумму не менее 27 руб. Подробнее на psbank.ru. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России №3251. ОГРН 1027739019142, 150003, Ярославль, улица Республиканская, 16.

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