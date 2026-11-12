«Эквайринг за 27 рублей» предложили южноуральскому бизнесу

Акция «Эквайринг за 27 рублей». Предложение для юрлиц, ИП и лиц (частная практика) сегмента малого бизнеса без эквайринга в ПСБ 3 и более мес. Сроки акции: 02.11.26 – 27.02.27. Акция действует во всех субъектах РФ, за исключением Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В месяц установки 1-го терминала и в течение 2-х следующих календарных месяцев комиссия за торговый эквайринг не взимается до достижения суммы оплаты картами, равной 300 тыс. руб./мес. (тариф РКО «Мини»), 400 тыс. руб./мес. (тариф РКО «Опти»), 600 тыс. руб./мес. (тариф РКО «Макси»). Далее – от 1,07% до 2,24%. Для участия: подключить РКО (тариф «Мини», «Опти», «Макси»), ведение счета с опцией «Умная скидка» на 12 месяцев, пополнить счет на сумму не менее 27 руб. Подробнее на psbank.ru. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России №3251. ОГРН 1027739019142, 150003, Ярославль, улица Республиканская, 16.