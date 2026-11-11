Жительница Ставрополя взяла шесть кредитов и перевела мошенникам более 2 млн рублей
29-летняя жительница Ставрополя потеряла более 2 млн руб., откликнувшись на предложение о работе брокером. В одном из мессенджеров она нашла объявление о вакансии, но после обращения к представителю работодателя узнала, что место уже занято. Вместо него ей предложили другую работу — сопровождать транзакции на биржевом рынке.
В течение месяца с женщиной занимался менеджер, который обучал ее созданию онлайн-кошельков и проведению финансовых операций. Одновременно он убеждал ее вкладывать собственные средства, обещая в дальнейшем заработок на внесенных деньгах. Следуя инструкциям собеседников, ставропольчанка оформила шесть кредитов на сумму более 2 млн руб. и перевела деньги на указанные счета.
Обман раскрылся после разговора с молодым человеком потерпевшей. Он объяснил, что обещанного дохода не будет, а вернуть переведенные средства не удастся. Женщина обратилась в полицию.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).