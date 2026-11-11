Жительница Ставрополя взяла шесть кредитов и перевела мошенникам более 2 млн рублей

29-летняя жительница Ставрополя потеряла более 2 млн руб., откликнувшись на предложение о работе брокером. В одном из мессенджеров она нашла объявление о вакансии, но после обращения к представителю работодателя узнала, что место уже занято. Вместо него ей предложили другую работу — сопровождать транзакции на биржевом рынке.