Пик ввода жилья по КРТ на Кубани ожидается в 2028 году
В Краснодарском крае наибольший объем ввода жилья в рамках действующих договоров о комплексном развитии территории (КРТ) запланирован на период с 2028 по 2034 год — 77% от общего объема. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в региональном департаменте по архитектуре и градостроительству.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, основной объем ввода всех строящихся на Кубани многоквартирных домов придется на 2028 год — 1,8 млн кв. м. В 2027 году планируется сдать 1,6 млн кв. м, в 2029 году — 1,4 млн кв. м.