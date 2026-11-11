Пик ввода жилья по КРТ на Кубани ожидается в 2028 году

В Краснодарском крае наибольший объем ввода жилья в рамках действующих договоров о комплексном развитии территории (КРТ) запланирован на период с 2028 по 2034 год — 77% от общего объема. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в региональном департаменте по архитектуре и градостроительству.