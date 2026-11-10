Суд в Москве арестовал экс-сотрудника волгоградского управления Ростехнадзора

В 2024 году господин Бакин был назначен врио заместителя руководителя управления Ростехнадзора, а в 2025-м претендовал на пост его главы, но не получил должность. Летом 2025 года он оказался в центре обсуждения после субботника: на фотографии у него были часы Rolex стоимостью более 2 млн руб. и кроссовки за 150 тыс. руб., а у супруги Кристины Бакиной сумка бренда Louis Vuitton за 300 тыс. руб. По данным анонимных Telegram-каналов, бывший чиновник ездил по Волгограду на дорогих автомобилях с «красивыми» номерами, отдыхал на Мальдивах и тратил за ужином месячную зарплату.