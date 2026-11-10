Суд в Москве арестовал экс-сотрудника волгоградского управления Ростехнадзора
Его подозревают в получении взяток
Басманный суд Москвы арестовал бывшего руководящего сотрудника Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Никиту Бакина, следует из карточки дела. 9 ноября решение было обжаловано, заседание в апелляции состоится 17 ноября. Уволившегося из ведомства в июне 2026 года чиновника подозревают в получении взяток (п. «в» ч . 5 ст. 290 УК РФ).
В 2024 году господин Бакин был назначен врио заместителя руководителя управления Ростехнадзора, а в 2025-м претендовал на пост его главы, но не получил должность. Летом 2025 года он оказался в центре обсуждения после субботника: на фотографии у него были часы Rolex стоимостью более 2 млн руб. и кроссовки за 150 тыс. руб., а у супруги Кристины Бакиной сумка бренда Louis Vuitton за 300 тыс. руб. По данным анонимных Telegram-каналов, бывший чиновник ездил по Волгограду на дорогих автомобилях с «красивыми» номерами, отдыхал на Мальдивах и тратил за ужином месячную зарплату.
По информации V1.RU, Никита Бакин фигурировал среди владельцев стрип-клуба Hunny Bunny в Волгограде. Клубом управляет ООО «Слон», которым в разных долях владеют Кристина Бакина и Диана Акопова. Аналогичные заведения работают в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Господин Бакин до мая 2022 года был учредителем ООО «Кедр», которым сейчас владеют Кристина Бакина и экс-руководитель департамента промышленности и торговли администрации Волгограда Дмитрий Райкунов. В ООО «ББ Груп», владеющем сетью ресторанов «Персонажи», Никита Бакин, по словам предпринимателя Сергея Бахвалова, был совладельцем на старте бизнеса, но позже отошел от дел, пишет издание.