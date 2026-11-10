Жителя Сочи оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную продажу SIM-карт

Для этого он получил от МТС семь SIM-карт, привлек промоутеров и передал им карты и доступы к учетным записям в приложении оператора. Учетные записи были зарегистрированы на персональные данные граждан без их ведома. Промоутеры оформляли на этих людей абонентские договоры, получая за каждую подключенную SIM-карту по 200 руб. Сам Забровский получал от оператора агентское вознаграждение за выполнение плановых показателей и увеличение продаж.