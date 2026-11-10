Жителя Сочи оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную продажу SIM-карт
Центральный районный суд Сочи признал Александра Забровского виновным в организации незаконной деятельности по оформлению абонентских номеров на третьих лиц. Ему назначили штраф в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По материалам дела, с сентября 2025 года по февраль 2026 года Забровский, работавший индивидуальным предпринимателем в сфере продажи SIM-карт, организовал оформление абонентских договоров на граждан без их ведома и согласия. Таким образом он рассчитывал увеличить объем продаж и выполнить ежемесячные планы оператора.
Для этого он получил от МТС семь SIM-карт, привлек промоутеров и передал им карты и доступы к учетным записям в приложении оператора. Учетные записи были зарегистрированы на персональные данные граждан без их ведома. Промоутеры оформляли на этих людей абонентские договоры, получая за каждую подключенную SIM-карту по 200 руб. Сам Забровский получал от оператора агентское вознаграждение за выполнение плановых показателей и увеличение продаж.
Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В суде подсудимый признал вину.
Александра Забровского признали виновным по ч. 1 ст. 274.4 УК РФ. Приговор не вступил в законную силу.