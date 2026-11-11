«Свит Лайф Фудсервис» получила золотой статус в рейтинге работодателей Forbes
Поставщик «Свит Лайф Фудсервис» (входит в ГК «Сладкая жизнь») впервые вошел в золотую группу рейтинга лучших работодателей России-2026 журнала Forbes.
В целом в рейтинг издания 2026 года вошли 222 российские компании. Согласно методологии, участники оценивались по основным элементам ESG-повестки и распределяли по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Жюри, в которое вошли представители профильных департаментов крупных компаний, оценивало участников по набору метрик, объединенных в три группы: «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G).
«Свит Лайф Фудсервис» — один из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в сегменте HoReCa, обеспечивает ежедневную доставку более 22 тыс. ресторанам, кафе, барам и иным заведениям общепита в 28 регионах страны. В компании работают 2,2 тыс. сотрудников. Среди ключевых направлений кадровой политики — развитие сотрудников, профессиональное обучение, возможности карьерного роста и поддержка корпоративной культуры.
ООО «Группа Дискурс»