«Свит Лайф Фудсервис» получила золотой статус в рейтинге работодателей Forbes

В целом в рейтинг издания 2026 года вошли 222 российские компании. Согласно методологии, участники оценивались по основным элементам ESG-повестки и распределяли по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Жюри, в которое вошли представители профильных департаментов крупных компаний, оценивало участников по набору метрик, объединенных в три группы: «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G).