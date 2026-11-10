Семь человек пострадали в ДТП с грузовиком на Ставрополье
В Красногвардейском округе Ставропольского края столкнулись три автомобиля, в результате аварии пострадали семь человек. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель Lada Granta не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в двигавшуюся впереди Toyota. После столкновения легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.
В больницу доставили водителя Lada Granta и шестерых пассажиров Toyota. Водители Toyota и DAF не пострадали. В Госавтоинспекции уточнили, что управлявший Lada Granta ранее был лишен водительских прав. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.