Семь человек пострадали в ДТП с грузовиком на Ставрополье

В Красногвардейском округе Ставропольского края столкнулись три автомобиля, в результате аварии пострадали семь человек. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель Lada Granta не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в двигавшуюся впереди Toyota. После столкновения легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.