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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Кавказ

Семь человек пострадали в ДТП с грузовиком на Ставрополье

В Красногвардейском округе Ставропольского края столкнулись три автомобиля, в результате аварии пострадали семь человек. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель Lada Granta не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в двигавшуюся впереди Toyota. После столкновения легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В больницу доставили водителя Lada Granta и шестерых пассажиров Toyota. Водители Toyota и DAF не пострадали. В Госавтоинспекции уточнили, что управлявший Lada Granta ранее был лишен водительских прав. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.
Валерий Климов