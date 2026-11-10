Петербург поддаст газу умеренно
К 2045 году потребление голубого топлива в регионе увеличится менее чем на 22%
Вчера правительство Санкт-Петербурга утвердило схему газоснабжения и газификации региона на 2026–2045 годы. Потребление газа должно вырасти с 12,32 млрд куб. м в 2025 году до 15 млрд куб. м к 2045-му, а ориентировочные капитальные затраты на мероприятия программы превысят 100,6 млрд рублей. Прогнозные показатели роста потребления энергии связаны в том числе с реализацией нашумевших инвестпроектов: развитием «Пулково», созданием туристического кластера «Санкт-Петербург марина» и новых башен в Лахте. По оценке экспертов, прирост потребления спланирован довольно скромно и в случае задержки сроков реализации перечисленных проектов показатели могут быть не достигнуты.
Постановление правительства Санкт-Петербурга № 89-пг от 2 ноября 2026 года появилось на портале официального электронного опубликования правовых актов 9 ноября. Документ определяет основные направления развития газотранспортной и газораспределительной систем мегаполиса. Схема призвана обеспечить возможность подключения к газораспределительной системе новых потребителей и повысить надежность поставок природного газа существующим пользователям. Она также включает необходимые мероприятия по строительству новых объектов газотранспортной и газораспределительной систем. Завершение одного из ключевых проектов — строительства дюкерного перехода газопроводами высокого давления через Невскую губу Финского залива — запланировано на 2027 год. На тот же год намечено расширение ГРС «Сестрорецк», а ввод крупнейшего объекта — новой ГРС «Санкт-Петербург» производительностью 1,2 млн куб. м/ч — на 2031 год, следует из документа.
Кроме того, он предусматривает целевые показатели по строительству и реконструкции газопроводов на уровне 32,43 км к 2026 году, 377,42 км — к 2030-му, 711,64 км — к 2045-му. Число объектов заправки КПГ и СПГ должно увеличиться к расчетному периоду с 22 до 30. Схема также предполагает завершение догазификации 119 СНТ в 2030 году.
Заявленный эффект для экономики города — 408 млрд рублей в ценах 2025 года за счет дополнительных 33,3 млрд куб. м газа за 2026–2045 годы. Выручка ООО «Петербурггаз» от транспортировки за указанный период должна достичь 39,9 млрд рублей. Объем финансирования для реализации схемы превышает 100,6 млрд рублей, из которых 6,8 млрд обеспечит бюджет Санкт-Петербурга, 77,4 млрд — ООО «Газпром», 600 млн — ООО «Газпром межрегионгаз», 200 млн — АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», 15,6 млрд — другие организации.
Основными поставщиками природного газа потребителям Петербурга выступают ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и ПАО «Новатэк». Газораспределительными организациями, осуществляющими транспортировку газа в Петербурге, являются ООО «Петербурггаз» и АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Согласно разделу о современном состоянии газоснабжения и газораспределительной системы Петербурга в документе, объем потребления природного газа в 2025 году превысил 12,3 млрд куб. м. Основными потребителями газа в прошлом году являлись производители электрической и тепловой энергии, на долю которых приходилось 84,1% от общего объема потребления; доля промышленности достигла 10,1%, населения — 3,3%, субъектов прочих видов экономической деятельности — 2,5%. Расчетная потребность в газе в 2026 году составляет 13,04 млрд куб. м. К 2030 году показатель увеличится до 13,5 млрд, к 2035-му — до 14 млрд, к 2040-му — до 14,5 млрд, к 2045-му — до 15 млрд. Планируемый прирост потребления газа к 2045 году должен достичь 2,69 млрд куб. м в год (21,75%), из них 838,63 млн куб. м придется на ТЭЦ, 743,03 млн — котельные, 756,41 млн куб. м — промышленность.
В документе уточняется, что наибольший прирост потребления природного газа обусловлен строительством объектов жилищного фонда (в части их обеспечения тепловой энергией и энергией), а также развитием промышленности, в том числе реализацией инвестиционных проектов. Среди последних отмечаются создание, реконструкция и эксплуатация объектов аэропорта «Пулково», строительство тылового морского терминала, комплекса по переработке отходов (КПО) «Новоселки», создание туристического кластера «Санкт-Петербург марина», строительство культурно-развлекательного интерактивного центра сказок Пушкина и многофункциональных современных комплексов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3».
Вчера губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город первым из регионов России выполнил постановление правительства РФ «Об утверждении Правил разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов РФ» и утвердил схему газоснабжения города до 2045 года. Ранее региональные программы газификации принимались на пять лет, что соответствовало срокам инвестпрограмм «Газпрома». Однако руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова напоминает, что схему газоснабжения и газификации на 2026–2045 годы, согласно решению федерального правительства, регионы были обязаны предоставить до мая текущего года, но сроки продлили до 2027 года,— и Петербург первым завершил эту процедуру.
Из слабых мест в газоснабжении и газификации Северной столицы эксперт выделяет, прежде всего, то, что в Санкт-Петербурге практически преобладает газовая моноэнергетика. «В структуре энергобаланса 99,8% приходится на газ. От системы газопроводов зависит энергетика всего города, а система не такая уж неуязвимая. Например, при строительстве новых ЖК регулярно повреждают сети и местные жители моментально оказываются без тепла и электричества»,— указывает госпожа Орлова.
Кроме этого, нельзя не обратить внимание на высокую изношенность сетей. Треть газопроводов города — наследие СССР, газопроводам более 40 лет.
Среди других проблем представитель Института нефти и газа отмечает рост нагрузки на бизнес, особенно на энергоемкий. «В 2026 году спецнадбавка для "прочих потребителей" увеличилась с 256,78 рублей за 1000 куб. м до 419,17 рублей. То есть на 63% в течение года»,— приводит данные госпожа Орлова.
Развитие ИЖС накладывает определенные риски на исполнение программ газификации. Для города необходимость газифицировать СНТ с низкой плотностью населения означает высокую стоимость работ и огромное число согласований. Расширение общественного транспорта за счет машин на газу и электробусов идет медленнее плана. Вопреки программе по развитию экотранспорта, город продолжает массово закупать машины на дизельном топливе.
«Формально прогноз по приросту потребления электроэнергии выглядит скромным — 1% в год,— резюмирует эксперт Института нефти и газа.— Однако эти расчеты привязаны к конкретным инвестиционным проектам: строительству новых терминалов и развитию "Пулково", сооружению новых башен в Лахте, курортного кластера и прочих. Прирост будет тогда, когда все задуманные инвестпроекты воплотятся в жизнь. Соответственно, срыв сроков по каждому из проектов скажется на итоговом приросте потребления. И слабым звеном здесь выступает даже не финансирование, а кадры и подрядчики».