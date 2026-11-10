Петербург поддаст газу умеренно

Основными поставщиками природного газа потребителям Петербурга выступают ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и ПАО «Новатэк». Газораспределительными организациями, осуществляющими транспортировку газа в Петербурге, являются ООО «Петербурггаз» и АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Согласно разделу о современном состоянии газоснабжения и газораспределительной системы Петербурга в документе, объем потребления природного газа в 2025 году превысил 12,3 млрд куб. м. Основными потребителями газа в прошлом году являлись производители электрической и тепловой энергии, на долю которых приходилось 84,1% от общего объема потребления; доля промышленности достигла 10,1%, населения — 3,3%, субъектов прочих видов экономической деятельности — 2,5%. Расчетная потребность в газе в 2026 году составляет 13,04 млрд куб. м. К 2030 году показатель увеличится до 13,5 млрд, к 2035-му — до 14 млрд, к 2040-му — до 14,5 млрд, к 2045-му — до 15 млрд. Планируемый прирост потребления газа к 2045 году должен достичь 2,69 млрд куб. м в год (21,75%), из них 838,63 млн куб. м придется на ТЭЦ, 743,03 млн — котельные, 756,41 млн куб. м — промышленность.