«Коган-фестиваль», Татьяна Буланова и премьера «Пиковой дамы»

В ТЮЗе в этот же день представят мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». В нем не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб. 16+.