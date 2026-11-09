«Коган-фестиваль», Татьяна Буланова и премьера «Пиковой дамы»
Куда сходить в Ярославле с 9 по 15 ноября
На этой неделе в Ярославле пройдут XIII Международный музыкальный «Коган-фестиваль», концерты Владимира Спивакова и Татьяны Булановой, гастрольные спектакли и трибьюты «Сектора Газа» и Linkin Park. В театральной афише — «Ханума», «Племена», «Пиковая дама» и «Нотр Дам де Пари». Также можно будет посетить выставки Ильи Репина и истории Военно-морского флота. Самые интересные события — в подборке «Ъ-Ярославль».
Концерты
11 ноября в КЗЦ «Миллениум» выступят Владимир Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы». Начало в 19:00, билеты — от 2 тыс. руб. 6+.
12 ноября там же состоится концерт Татьяны Булановой. В юбилейную программу вошли «Мой ненаглядный», «Не плачь» и «Ясный мой свет». Начало в 19:00, билеты — от 1,5 тыс. руб. 12+.
В этот же день в клубе «Китайский летчик Джао Да» в 20:00 начнется концерт группы «Инкогнито». Билеты — от 2,2 тыс. руб. 16+.
13 ноября в «Миллениуме» пройдет шоу под дождем «Мужчина и Женщина». Начало в 19:00, билеты — от 1,8 тыс. руб. 12+. В ДК «Нефтяник» в 19:00 выступит Инна Вальтер. Билеты — от 2,2 тыс. руб. 6+. В баре «Руки Вверх!» в 19:30 начнется концерт Burito. Стоимость билетов — от 2,5 тыс. руб. 12+.
14 ноября в арт-пространстве «Лампа» представят программу «Мировые рок-хиты на виолончелях». Начало в 18:00, билеты — от 2,1 тыс. руб. 12+. Во Дворце молодежи в 19:00 состоится симфонический трибьют Linkin Park. Билеты — от 1 тыс. руб. 6+. В баре «Руки Вверх!» в этот же день пройдет концерт «Сектор Газа. Посвящение Юрию Хою». Стоимость билетов — от 2,4 тыс. руб. 18+.
15 ноября во Дворце молодежи выступит стендап-комик Саша Малой. Начало в 19:00, билеты — от 1,8 тыс. руб. 18+.
Спектакли
10 ноября во Дворце молодежи представят комедию «Любовь на бис» с Татьяной Васильевой и Станиславом Садальским. Начало в 19:00, билеты — от 1,5 тыс. руб. 16+. В «Миллениуме» в это же время покажут комедию «Палата бизнес-класса» с Семеном Стругачевым и Еленой Прокловой. Билеты — от 1,6 тыс. руб. 16+.
13 ноября в Доме актера им. Сергея Пускепалиса представят спектакль «Невесты транзитом». Начало в 19:00, билеты — от 1,6 тыс. руб. 16+. Во Дворце молодежи в это же время покажут комедию «Подыскиваю жену, недорого!». Стоимость билетов — от 1,7 тыс. руб. 16+.
14 и 15 ноября на камерной сцене Волковского театра пройдут премьерные показы «Пиковой дамы». Повесть Александра Пушкина поставил режиссер Роман Кочержевский. Начало в субботу в 19:00, в воскресенье — в 14:00. 12+.
14 ноября в Волковском театре покажут спектакль «Племена». Начало в 18:30. 18+.
В ТЮЗе в этот же день представят мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». В нем не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб. 16+.
15 ноября в Доме актера повторят спектакль «Невесты транзитом». Начало в 18:00, билеты — от 1,6 тыс. руб. 16+.
Фестивали
С 10 по 14 ноября в Ярославле пройдет XIII Международный музыкальный «Коган-фестиваль». 11 ноября состоится его торжественное открытие в Волковском театре. Выступят Ярославский губернаторский симфонический оркестр и солисты. На концерте представят скрипку «Заря» мастера Андрея Шюдтца, одна из деталей которой побывала на МКС. Начало в 18:30, билеты — от 400 руб. 12+.
15 ноября в КЗЦ «Миллениум» пройдет концерт-закрытие фестиваля. В программе — произведения Шоссона, Ваксмана, Сарасате, Венявского и других композиторов. Начало в 18:00, билеты — от 400 руб. 12+.
Детям
13 ноября в 11:00, а также 14 ноября в 11:00 в Ярославском ТЮЗе покажут музыкальную сказку «Бременские музыканты». Билеты на пятничный показ — от 500 руб., на субботний — от 600 руб. 6+.
14 и 15 ноября в Ярославском цирке пройдут представления шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». Начало в 12:00 и 17:00. Стоимость билетов — от 1 тыс. до 5 тыс. руб. 0+.
Выставки
С 10 по 15 ноября в Губернаторском доме можно посетить выставку «Илья Репин» из собрания Государственного Русского музея. В экспозиции — «Бурлаки на Волге», портреты и эскизы к большим полотнам. Полный билет — 500 руб., льготный — 350 руб. 0+.
14 ноября в выставочном зале имени Николая Нужина откроются «Грани отражений» Михаила Бекетова. В экспозиции — подвижные композиции из стекла и работы из дерева и металла. Зал открыт с 11:00 до 19:00, билеты — 100–200 руб. 6+.
До 15 ноября в Музее истории города Ярославля будет работать выставка «История Военно-морского флота России. К 330-летию основания». Экспозиция рассказывает о развитии российского флота со времен Петра I до современности. Посетители смогут увидеть модели кораблей, предметы морского быта, фотографии и документы. Стоимость билетов — 130–260 руб. 6+.