В Екатеринбурге открылась выставка «Пожилой Бэтмен» Ксении Васениной
В пространстве кофейни «Истории» в Екатеринбурге разместили экспозицию из семи работ современной художницы Ксении Васениной — «Пожилой Бэтмен. В поисках хорошего настроения». Увидеть работы автора можно снаружи и внутри заведения. Проект совмещает живопись, комикс и уличное искусство, где неизменным остается герой-пенсионер в ярко-розовом костюме.
Ксения Васенина родилась и выросла в городе Оса Пермского края. Шесть лет прожила в Красноярске, где училась в художественном училище имени Сурикова. Три года назад она переехала в Екатеринбург, где работает в собственной мастерской и преподает живопись.
Главного героя выставки зовут Петр Михайлович, ему 68 лет. Это обычный пожилой человек, который заказал на маркетплейсе розовый костюм Бэтмена и теперь не расстается с ним. «Петр Михайлович появился стихийно, в процессе работы над серией портретов вымышленных старичков. Среди набросков возник персонаж, который мне сразу понравился и по характеру был очень смешным. Я быстро сделала из наброска большой холст и увидела, как на моего персонажа позитивно реагируют люди. Я считаю, что в эту серую и унылую погоду нам всем необходим этот внезапный розовый Бэтмен и его заряд позитива»,— рассказала Ксения Васенина.
Бэтмен начинался с живописи. Затем персонаж перешел в формат комикса, где стал более уместен. После того, как художница сделала небольшой тираж, то поняла, что хочет создавать сюжеты с ним в иллюстративном виде. Внутри зина собраны мини-истории, в которых герой сталкивается с разными бытовыми ситуациями.
Среди больших полотен на входе можно увидеть картину «Особо положительные», где Бэтмена окружают яркие персонажи из разных мультфильмов. Ксения Васенина призналась, что идея о единой вселенной идет из детства. Ей настолько нравилось смотреть мультики, что она захотела создать собственный мир. Она изобразила героев, которые «пропагандируют позитив и добро».
Рядом выставлена «Комната Бэтмена». На ней видно, как мужчина оставил включенной на фоне «Криминальную Россию» и ушел курить, на столике лежит написанная самому себе записка. В сюрреалистичном помещении не хватает одной стены. Герой купил за городом дом, снес одну стену, потому что ему так нравится — тут «утрированная свобода».
Увидеть выставку можно до 10 января.