В Екатеринбурге открылась выставка «Пожилой Бэтмен» Ксении Васениной

Главного героя выставки зовут Петр Михайлович, ему 68 лет. Это обычный пожилой человек, который заказал на маркетплейсе розовый костюм Бэтмена и теперь не расстается с ним. «Петр Михайлович появился стихийно, в процессе работы над серией портретов вымышленных старичков. Среди набросков возник персонаж, который мне сразу понравился и по характеру был очень смешным. Я быстро сделала из наброска большой холст и увидела, как на моего персонажа позитивно реагируют люди. Я считаю, что в эту серую и унылую погоду нам всем необходим этот внезапный розовый Бэтмен и его заряд позитива»,— рассказала Ксения Васенина.