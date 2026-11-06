В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

Если вы на улице, укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания, используйте подвалы домов или подземные парковки. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль или остановки. Если вы в автомобиле, остановитесь и покиньте машину, спрячьтесь за любым крепким укрытием или лягте на землю и отползите к укрытию.