Ростов-на-Дону — лидер по поисковому спросу на кино среди миллионников

В ценовом разрезе наиболее доступные билеты на спектакли — в Омске (от 710 рублей), Челябинске (от 790 рублей) и Новосибирске (от 935 рублей); наиболее дорогие — в Москве (от 1 940 рублей), Воронеже (от 1 715 рублей) и Красноярске (от 1 510 рублей). По кинопрокату минимум зафиксирован в Омске и Челябинске (от 330 рублей) и Красноярске (от 350 рублей), максимум — в Москве (от 660 рублей), Воронеже (от 560 рублей) и Краснодаре (от 530 рублей).