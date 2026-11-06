Ростов-на-Дону — лидер по поисковому спросу на кино среди миллионников
Ростов-на-Дону стал лидером среди городов-миллионников по поисковому спросу на кино: за последние 12 месяцев на кинотеатры здесь пришлось 66,4% запросов — максимальный показатель в стране. Такие данные на ноябрь 2026 года приводит геосервис 2ГИС по итогам анализа 16 миллионников. В среднем по крупным городам на кино пришлось 56,1% запросов, на театры — 43,9%, при этом поход в театр обходится в 2,7 раза дороже билета в кино: 1 150 рублей против 435 рублей за минимальный билет.
По данным сервиса, театры преобладают в поисковом интересе в Казани (58,5% запросов) и Нижнем Новгороде (52,2%). Кино, помимо Ростова-на-Дону, доминирует в Омске (65,7%) и Москве (59,4%).
В ценовом разрезе наиболее доступные билеты на спектакли — в Омске (от 710 рублей), Челябинске (от 790 рублей) и Новосибирске (от 935 рублей); наиболее дорогие — в Москве (от 1 940 рублей), Воронеже (от 1 715 рублей) и Красноярске (от 1 510 рублей). По кинопрокату минимум зафиксирован в Омске и Челябинске (от 330 рублей) и Красноярске (от 350 рублей), максимум — в Москве (от 660 рублей), Воронеже (от 560 рублей) и Краснодаре (от 530 рублей).
Максимальный разрыв между форматами наблюдается в Красноярске: билет на спектакль дороже киносеанса в 4,3 раза, разница — 1 159 рублей. В Москве разница составляет 1 273 рубля, в Воронеже — 1 152 рубля. Минимальный разрыв — в Новосибирске: 1,9 раза.
Сезонность спроса по форматам различается. Поисковый интерес к театрам максимален с октября по декабрь: в декабре, с запуском новогодних постановок, число построенных маршрутов превышает средний уровень на 28%. Кино демонстрирует пики в январе (+29% к среднему) и августе (+20%).