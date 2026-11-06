В акватории морского порта Новороссийска пройдут учения
Сегодня, 6 ноября, в акватории морского порта пройдут учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ. Они запланированы с 11:00 до 13:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА, а также выполнят стрельбы из артиллерийских установок.
Во время учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства и средства для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги.