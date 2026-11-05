В Геленджике объявили ракетную опасность
В Геленджике объявлена ракетная опасность, в городе работает сирена. Жителей призвали укрыться в безопасных местах и оставаться там до официального сообщения об отмене угрозы. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.
Тем, кто находится на улице, рекомендуют зайти в ближайшее здание — в подвал, цокольный этаж или помещение без окон. Особое внимание следует обратить на окна, выходящие в сторону моря.
В квартирах советуют использовать правило двух стен: укрыться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной комнате, если она расположена внутри помещения. Автомобиль не обеспечивает необходимой защиты, поэтому использовать его в качестве укрытия не следует.
Жителей также призвали сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и не снимать работу беспилотников, ПВО и спецслужб. Публикация таких материалов запрещена законом и может помешать работе служб.
Телефон экстренных служб — 112.