М-4 между Геленджиком и Джубгой расширят до четырех полос
Главгосэкспертиза одобрила первые три этапа реконструкции 60-км участка трассы М-4 «Дон» между Геленджиком и Джубгой. Проект предусматривает расширение дороги, строительство обходов населенных пунктов и обновление дорожной инфраструктуры. Всего работы разделены на шесть этапов, сообщает пресс-служба «Автодора».
На протяжении 24 км существующую двухполосную трассу расширят до четырех полос. Еще 33,9 км нового дорожного покрытия построят в обход населенных пунктов.
По замыслу разработчиков, это позволит разделить потоки грузового и легкового транспорта и снизить нагрузку на маршруты к черноморским курортам. В рамках реконструкции также построят новые мосты, расширят действующие эстакады до четырех полос, укрепят горные склоны и выровняют крутые повороты.
В «Автодоре» рассчитывают, что эти меры повысят пропускную способность дороги и безопасность движения.