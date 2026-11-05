М-4 между Геленджиком и Джубгой расширят до четырех полос

По замыслу разработчиков, это позволит разделить потоки грузового и легкового транспорта и снизить нагрузку на маршруты к черноморским курортам. В рамках реконструкции также построят новые мосты, расширят действующие эстакады до четырех полос, укрепят горные склоны и выровняют крутые повороты.