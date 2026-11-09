Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
КавказФото

Высокое напряжение

Энергетики обсудили проблемы электросетевого комплекса Северного Кавказа
Рост энергопотребления, износ инфраструктуры, потери электроэнергии и дефицит мощностей стали главными темами круглого стола «Энергия для макрорегиона». Представители «Россетей», региональных органов власти и научного сообщества обсудили модернизацию сетей, консолидацию бесхозяйных объектов, борьбу с незаконным потреблением и развитие генерации. Как проходила дискуссия, и кто принял в ней участие — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
В ходе круглого стола участники обсудили состояние электросетевого комплекса Северного Кавказа, рост нагрузки на инфраструктуру и необходимость координации работы энергетиков и региональных властей
1/161/16

В ходе круглого стола участники обсудили состояние электросетевого комплекса Северного Кавказа, рост нагрузки на инфраструктуру и необходимость координации работы энергетиков и региональных властей

Александр Мелик-Тангиев

Модератором круглого стола выступил руководитель отдела конференций «Коммерсантъ Юг России» Евгений Грицун
2/162/16

Модератором круглого стола выступил руководитель отдела конференций «Коммерсантъ Юг России» Евгений Грицун

Александр Мелик-Тангиев

По словам заместителя генерального директора «Россети Северный Кавказ» Сергея Полякова, надежность электроснабжения во многом зависит от взаимодействия сетевой компании с региональными и муниципальными властями и совместного решения накопившихся проблем
3/163/16

По словам заместителя генерального директора «Россети Северный Кавказ» Сергея Полякова, надежность электроснабжения во многом зависит от взаимодействия сетевой компании с региональными и муниципальными властями и совместного решения накопившихся проблем

Александр Мелик-Тангиев

Как отметил министр энергетики и тарифов Республики Дагестан Марат Шихалиев, износ оборудования в республике по отдельным показателям достигает 85%, а на подготовку сетей к пиковым нагрузкам в 2026 году предусмотрено 1,7 млрд руб.
4/164/16

Как отметил министр энергетики и тарифов Республики Дагестан Марат Шихалиев, износ оборудования в республике по отдельным показателям достигает 85%, а на подготовку сетей к пиковым нагрузкам в 2026 году предусмотрено 1,7 млрд руб.

Александр Мелик-Тангиев

Как считает исполняющий обязанности заместителя генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Усевич, консолидация сетевого имущества позволяет устранить разрозненность инфраструктуры и создать условия для комплексной модернизации сетей
5/165/16

Как считает исполняющий обязанности заместителя генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергей Усевич, консолидация сетевого имущества позволяет устранить разрозненность инфраструктуры и создать условия для комплексной модернизации сетей

Александр Мелик-Тангиев

По словам главного специалиста группы региональной безопасности Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» Магомеда Омарова, крупные нелегальные майнинговые фермы в Дагестане, в основном, выявлены, а главную сложность теперь представляют небольшие распределенные объекты
6/166/16

По словам главного специалиста группы региональной безопасности Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» Магомеда Омарова, крупные нелегальные майнинговые фермы в Дагестане, в основном, выявлены, а главную сложность теперь представляют небольшие распределенные объекты

Александр Мелик-Тангиев

Участники дискуссии отметили, что незаконное потребление электроэнергии создает дополнительную нагрузку на оборудование, увеличивает потери и затрудняет планирование работы электросетевого комплекса
7/167/16

Участники дискуссии отметили, что незаконное потребление электроэнергии создает дополнительную нагрузку на оборудование, увеличивает потери и затрудняет планирование работы электросетевого комплекса

Александр Мелик-Тангиев

Как отметил директор департамента учета электроэнергии и энергосбережения «Россети Северный Кавказ» Азамат Хасанов, в 2025 году энергетики провели около 300 совместных рейдов с правоохранительными органами и выявили порядка 125 майнинговых ферм в СКФО
8/168/16

Как отметил директор департамента учета электроэнергии и энергосбережения «Россети Северный Кавказ» Азамат Хасанов, в 2025 году энергетики провели около 300 совместных рейдов с правоохранительными органами и выявили порядка 125 майнинговых ферм в СКФО

Александр Мелик-Тангиев

В ходе круглого стола «Ъ-Кавказ» представители энергетических компаний, региональных властей и научного сообщества обсудили пути снижения потерь электроэнергии, обновления изношенной инфраструктуры и повышения надежности электроснабжения
9/169/16

В ходе круглого стола «Ъ-Кавказ» представители энергетических компаний, региональных властей и научного сообщества обсудили пути снижения потерь электроэнергии, обновления изношенной инфраструктуры и повышения надежности электроснабжения

Александр Мелик-Тангиев

Заместитель генерального директора — главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов рассказал, что в 2026 году компания подключила к сетям более 5,3 тыс. новых потребителей, предоставив им свыше 121 МВт мощности
10/1610/16

Заместитель генерального директора — главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов рассказал, что в 2026 году компания подключила к сетям более 5,3 тыс. новых потребителей, предоставив им свыше 121 МВт мощности

Александр Мелик-Тангиев

По словам исполняющего обязанности заместителя генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергея Усевича, летом нагрузка на электросети Махачкалы увеличивается примерно на 300 МВт из-за использования кондиционеров, поэтому для сглаживания пикового потребления необходимо развивать системы накопления энергии
11/1611/16

По словам исполняющего обязанности заместителя генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Сергея Усевича, летом нагрузка на электросети Махачкалы увеличивается примерно на 300 МВт из-за использования кондиционеров, поэтому для сглаживания пикового потребления необходимо развивать системы накопления энергии

Александр Мелик-Тангиев

Как отметил заместитель генерального директора «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков, при формировании управленческих команд в энергетике главным критерием должен оставаться профессионализм, а не национальная принадлежность, личные или родственные связи
12/1612/16

Как отметил заместитель генерального директора «Россети Северный Кавказ» Сергей Поляков, при формировании управленческих команд в энергетике главным критерием должен оставаться профессионализм, а не национальная принадлежность, личные или родственные связи

Александр Мелик-Тангиев

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения СКФУ Юрий Кононов считает, что полный охват отдельных участков сетей интеллектуальными приборами учета позволит точнее выявлять коммерческие потери и быстрее обнаруживать повреждения
13/1613/16

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения СКФУ Юрий Кононов считает, что полный охват отдельных участков сетей интеллектуальными приборами учета позволит точнее выявлять коммерческие потери и быстрее обнаруживать повреждения

Александр Мелик-Тангиев

Круглый стол «Ъ-Кавказ» привлек внимание телевизионных СМИ: операторы телеканала «Россия» вели съемку дискуссии о проблемах и перспективах развития электросетевого комплекса Северного Кавказа
14/1614/16

Круглый стол «Ъ-Кавказ» привлек внимание телевизионных СМИ: операторы телеканала «Россия» вели съемку дискуссии о проблемах и перспективах развития электросетевого комплекса Северного Кавказа

Александр Мелик-Тангиев

В круглом столе принял участие директор санатория «Россия» в Ессентуках Александр Гашков, рассказавший о возможностях медицинской реабилитации работников энергетического комплекса, получивших производственные травмы
15/1615/16

В круглом столе принял участие директор санатория «Россия» в Ессентуках Александр Гашков, рассказавший о возможностях медицинской реабилитации работников энергетического комплекса, получивших производственные травмы

Александр Мелик-Тангиев

Организатором круглого стола выступил «Ъ-Кавказ». На фото — операционный директор «Ъ-Кавказ» и «Ъ-Ростов» Анастасия Жирова
16/1616/16

Организатором круглого стола выступил «Ъ-Кавказ». На фото — операционный директор «Ъ-Кавказ» и «Ъ-Ростов» Анастасия Жирова

Александр Мелик-Тангиев