Высокое напряжение

Рост энергопотребления, износ инфраструктуры, потери электроэнергии и дефицит мощностей стали главными темами круглого стола «Энергия для макрорегиона». Представители «Россетей», региональных органов власти и научного сообщества обсудили модернизацию сетей, консолидацию бесхозяйных объектов, борьбу с незаконным потреблением и развитие генерации. Как проходила дискуссия, и кто принял в ней участие — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».

