Рок-опера «Юнона и Авось», выставка картин и шоу мыльных пузырей
Куда сходить на Северном Кавказе 6, 7 и 8 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли, кино и шоу мыльных пузырей. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».
Где послушать музыку
На сцене Abrikos Arena Stavropol 6 ноября в 19:00 выступит поп-панк группа из Минска saypink!. Коллектив известен меланхоличной лирикой, среди наиболее популярных песен — «Не лечи», «Паук», «Летом» и «Мосты».
Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)
7 ноября в 19:00 на этой же площадке состоится концерт российской группы «Йорш». Коллектив исполняет классический панк-рок с острыми социальными текстами, элементами альтернативного рока и поп-панка. Главные хиты: «2007», «Про панка», «Андерграунд», «Все панки попадают в рай».
Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)
Во Дворце детского творчества 7 ноября в 20:00 пройдет симфонический концерт «Россия vs Hollywood. Саундтреки при свечах с АСО-оркестром». Организаторы обещают программу, которая понравится любителям кино и живой музыки.
Стоимость билетов — от 1900 руб. (6+)
Какие спектакли посетить
6 ноября в 19:00 во Дворце детского творчества — рок-опера «Юнона и Авось» в авторской версии Алексея Рыбникова. По сюжету российский государственный деятель граф Николай Резанов в 1806 году отправляется на кораблях «Юнона» и «Авось» в Калифорнию. Там он влюбляется в юную испанку Кончиту Аргуэльо.
Стоимость билетов — от 3300 руб. (12+)
8 ноября в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького в Махачкале покажут комедию «Преступление актрисы Марыськиной». В интерактивном представлении по рассказам Аркадия Аверченко зрителей ждут уморительные гротесковые персонажи, доведенные до абсурда комичные жизненные ситуации, забавно сплетенные сюжетные линии юмористических рассказов писателя.
Стоимость билетов — 500 руб. (16+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — комедийную драму «Плетеный муж». Рыбачка, живущая на окраине небольшой прибрежной деревни, всю жизнь терпит насмешки от своих соседей. Устав от одиночества, она обращается к местному корзинщику и заказывает себе мужа, сплетенного из лозы. Ее неожиданная привязанность к причудливому творению пробуждает ревность и угрожает порядкам деревни.
Стоимость билетов — от 320 руб. (18+)
Еще одна премьера недели — франко-бельгийская мелодрама «Отверженные». Жан Вальжан, когда-то осужденный за кражу буханки хлеба, сбегает с каторги. Он старается стать достойным человеком, и однажды добивается почти всего, о чем мечтает: получает должность мэра и обретает семью, взяв на воспитание Козетту — дочку погибшей бродяжки. Но спокойно жить и заботиться о девочке ему не дает инспектор Жавер, который недоволен таким поворотом судьбы своего бывшего заключенного и мечтает засадить его в тюрьму навечно.
Стоимость билетов — от 280 руб. (18+)
Также на больших экранах начались показы американского боевика «Зверь». Когда группа террористов пытается устроить переворот в США, президент страны вынужден сесть за руль своего лимузина по прозвищу «Зверь» и задействовать все его сверхсекретные возможности. Теперь задача главы государства — спасти раненого агента секретной службы, воссоединиться с женой и спасти мир.
Стоимость билетов — от 260 руб. (18+)
Чем еще можно заняться
В ставропольской филармонии 8 ноября в 12:00 покажут испанское шоу мыльных пузырей «Клинк!». Это добрый и смешной спектакль с мыльными пузырями для детей и взрослых, сочетающий в себе элементы театра, оригинального жанра, циркового искусства и пантомимы. Обладатель театральной премии MAX (Испания) в номинации «Лучший детский спектакль 2013 года».
Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)
В картинной галерее Черкесска проходит выставка, посвященная депортации карачаевского народа 1943 года. В экспозиции представлены живописные полотна художников Карачаево-Черкесии, а также роспись на холсте и кииз, созданные Ларисой Чомаевой. Кроме того, зрители увидят произведения из фондов музея-заповедника им. Байчоровой.
Стоимость билетов — от 80 руб. (0+)