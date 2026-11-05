Рок-опера «Юнона и Авось», выставка картин и шоу мыльных пузырей

Еще одна премьера недели — франко-бельгийская мелодрама «Отверженные». Жан Вальжан, когда-то осужденный за кражу буханки хлеба, сбегает с каторги. Он старается стать достойным человеком, и однажды добивается почти всего, о чем мечтает: получает должность мэра и обретает семью, взяв на воспитание Козетту — дочку погибшей бродяжки. Но спокойно жить и заботиться о девочке ему не дает инспектор Жавер, который недоволен таким поворотом судьбы своего бывшего заключенного и мечтает засадить его в тюрьму навечно.