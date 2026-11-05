Дети до 13 лет смогут пользоваться услугами «Роза Хутор» со 100% скидкой в зимнем сезоне
С 1 декабря 2026 года по 29 апреля 2027 года курорт предоставит юным гостям 100% скидку на проживание, ски-пассы, прокат, занятие в горнолыжной школе и другие услуги.
Акция «Детям — горы в подарок» рассчитана на семьи с детьми до 13 лет включительно. Она направлена на поддержку семей и развитие здорового образа жизни. Ее цель — сделать семейный отдых в горах доступнее.
«„Роза Хутор“ — курорт для всей семьи. Мы хотим, чтобы зимний отдых в горах был доступен как можно большему числу гостей, поэтому в новом сезоне дети до 13 лет включительно отдыхают у нас со 100% скидкой. В программу входит всё самое важное: от проживания в отелях и питания до катания по трассам и занятия в горнолыжной школе. Ребенок сможет посетить детский клуб, каток, музей археологии, прокатиться на тюбинге в Горной Олимпийской деревне»,— рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Роза Хутор» Григорий Ботвинин.
Для участия в программе нужно забронировать проживание для взрослого в отелях курорта, участвующих в акции, через любой канал — сайт курорта, сайты отелей, туроператора, онлайн-платформы или напрямую в гостинице. При этом все дети в возрасте до 13 лет включительно, отдыхающие вместе со взрослыми, получают большой комплекс услуг со 100% скидкой: размещение в отеле, питание в соответствии с бронированием, ски-пассы или прогулочные билеты на канатные дороги на весь период отдыха (по количеству ночей проживания), для детей от трех лет — посещение детского клуба, групповое занятие в горнолыжной школе «Роза Хутор» и аренду горнолыжного оборудования, проход на каток с арендой коньков, спуск на горном тюбинге, посещение Музея археологии и участие в игре «Сотвори свои миры». С условиями акции можно ознакомиться на сайте курорта.
Акция «Детям — горы в подарок» продолжает инициативы горного курорта по развитию активного образа жизни в стране. Уже второй сезон будет действовать детский абонемент «Горный кристалл»: он включает 5 дней катания на «Роза Хутор» и 10 дней на одном из 12 домашних курортов — от Санкт-Петербурга до Сахалина. Также на курорте открыт «Снежный класс» — совместный проект «Роза Хутор» и федеральной территории «Сириус» по обучению школьников катанию на горных лыжах, предполагается, что в зимнем сезоне 26/27 программа будет расширена.
Сезон катания на «Роза Хутор» в этом году планируется открыть 18 декабря, но точная дата будет определена в зависимости от погодных условий — в первую очередь наличия стабильного снежного покрова. Гостям по традиции будет доступна одна из самых больших зон катания в стране — 105 километров трасс разной сложности: от новичков до опытных райдеров. На «Роза Хутор» открыто более 20 отелей, работает 8 пунктов проката, которые предоставляют более 4000 комплектов оборудования.
https://rosakhutor.ru/
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», 123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295Реклама. 6+
ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», 123458, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 103770201295Реклама. 6+