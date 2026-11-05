Дети до 13 лет смогут пользоваться услугами «Роза Хутор» со 100% скидкой в зимнем сезоне

«„Роза Хутор“ — курорт для всей семьи. Мы хотим, чтобы зимний отдых в горах был доступен как можно большему числу гостей, поэтому в новом сезоне дети до 13 лет включительно отдыхают у нас со 100% скидкой. В программу входит всё самое важное: от проживания в отелях и питания до катания по трассам и занятия в горнолыжной школе. Ребенок сможет посетить детский клуб, каток, музей археологии, прокатиться на тюбинге в Горной Олимпийской деревне»,— рассказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Роза Хутор» Григорий Ботвинин.