Прокуратура проверит сообщения о нарушениях прав работников мусоровывозящей компании Новороссийска

Как сообщается в соцсетях и ряде СМИ, более 150 водителей и грузчиков мусороуборочной компании Новороссийска не получили зарплату за июль. Согласно распространившейся информации, каждому сотруднику не выплатили от 80 до 100 тыс. руб. без учета положенных компенсаций.