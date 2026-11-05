Прокуратура проверит сообщения о нарушениях прав работников мусоровывозящей компании Новороссийска
Прокуратура Краснодарского края поручила прокуратуре Новороссийска провести проверку по публикации в интернете о нарушении прав работников организации, которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.
К участию в проверке по инициативе надзорного ведомства привлекли специалистов Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Сотрудники проверят законность расчета заработной платы и иных выплат работникам организации.
По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
Как сообщается в соцсетях и ряде СМИ, более 150 водителей и грузчиков мусороуборочной компании Новороссийска не получили зарплату за июль. Согласно распространившейся информации, каждому сотруднику не выплатили от 80 до 100 тыс. руб. без учета положенных компенсаций.