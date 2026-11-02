В Новороссийске стартовала продажа первой хамсы

В Новороссийске начался сезон промысла хамсы. Первые партии свежевыловленной рыбы уже поступили в продажу. Как сообщает корреспондент «Ъ-Новороссийск», на местных рынках и в рыбных лавках стоимость первой хамсы составляет 750 руб.за килограмм. Продавцы связывают столь высокий ценник с началом путины и ограниченным объемом улова на данный момент.