В Новороссийске стартовала продажа первой хамсы
В Новороссийске начался сезон промысла хамсы. Первые партии свежевыловленной рыбы уже поступили в продажу. Как сообщает корреспондент «Ъ-Новороссийск», на местных рынках и в рыбных лавках стоимость первой хамсы составляет 750 руб.за килограмм. Продавцы связывают столь высокий ценник с началом путины и ограниченным объемом улова на данный момент.
«Это традиционная ситуация для начала сезона. Когда начнется более активный вылов рыбы, цена неизбежно пойдет вниз. Сейчас же объемы еще небольшие», — пояснил один из торговцев.
В прошлые годы стартовая стоимость хамсы также была высокой — 600-700 руб. за килограмм, но по мере увеличения промысла цена снижалась в среднем до 300–400 руб. за килограмм.
Несмотря на высокую стоимость, торговые точки фиксируют ажиотаж. Покупатели признаются, что готовы переплатить за возможность попробовать свежую хамсу, которая считается одним из главных гастрономических символов города.