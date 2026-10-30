Более 40 компаний подали заявки на премию «Твердые знаки — 2026»
На бизнес-премию «Твердые знаки — 2026» уже заявились более 40 компаний, работающих в различных отраслях экономики Краснодарского края. Среди участников — представители строительной отрасли, медицины, туризма, общественного питания, промышленности и сферы услуг.
В числе претендентов на премию — группа компаний «ИнтерСтрой» с авторским городом «Листория», Bau4You, группа компаний «КВМ и Ко», ГК «Развитие» и ГК «Славянский Дворъ». Также заявки подали ООО «Пропроект», ООО «Фарватер Кубани», АО «НКТ» и «Аффикс Групп».
Медицинское направление уже представляют сеть клиник «Будь Здоров», проект «Зубы за один день Краснодар» и компания «Натуродермалика». Среди участников числится также образовательный центр «Формула интеллекта», гостиничный комплекс «Бархатные сезоны», рестораны «Родной кухни» и ООО «Шанс и С».
В 2026 году премия охватит 12 номинаций, включающих различные направления бизнеса: от цифровых решений и внедрения искусственного интеллекта до развития промышленности, АПК и туристической отрасли. К участию приглашаются коммерческие компании малого, среднего и крупного бизнеса, а также стартапы, работающие на территории Краснодарского края.
Победителей определит Экспертный совет после рассмотрения заявок и формирования шорт-листа. Лауреаты получат памятные подарки, возможность использовать логотип премии в рекламных и информационных материалах, а также освещение своей деятельности в СМИ.
Директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый считает, что экспертное признание помогает компаниям укреплять доверие рынка, а внедрение цифровых технологий — выходить за пределы регионального рынка и масштабировать бизнес.
«Сегодня доверие — самый дефицитный ресурс. Когда проект получает экспертную оценку на премии, это не просто признание — это сигнал рынку: здесь есть зрелая технология и понятная ценность.
Региональный бизнес часто упирается в локальные границы. Я могу точно сказать: сегодня цифровые технологии помогают убрать эти стены. Мы видим на примере наших клиентов, что автоматизация процессов дает предсказуемость, большие данные — точность решений, а технологии — возможность расти экспоненциально. Премия — это точка входа в большую экосистему: она показывает, что твой бизнес не просто есть, а умеет расти технологично и системно.
Очень рассчитываю, что премия поможет открыть региональные бизнес-звезды с большим федеральным потенциалом»,— прокомментировал эксперт.
Прием заявок завершится 10 ноября 2026 года в 23:59.
Церемония награждения состоится 24 ноября в отеле Hampton by Hilton Krasnodar.
Церемония награждения состоится 24 ноября в отеле Hampton by Hilton Krasnodar.
Официальными партнерами премии являются ООО КБ «Кубань Кредит» и инвестиционно-строительный холдинг «Самсон».
Организатор — деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».