В Ставрополе у агрохолдинга «Зеленый мир» могут изъять участок в 109 га
Арбитражный суд Ставропольского края истребовал у филиала ППК Роскадастр по Ставропольскому краю реестровые дела и выписки из ЕГРН по земельному участку площадью 1 млн кв. м в хуторе Подгорном. Документы необходимы для рассмотрения иска местного агрохолдинга «Зеленый мир» к администрации Шпаковского округа, отказавшей компании в выкупе арендуемой земли без торгов.
Согласно определению по делу, суд в рамках подготовки дела к предварительному заседанию задействовал полномочия статьи 66 АПК РФ. Истребование произведено по инициативе суда, так как спор вытекает из административных правоотношений.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зеленый мир» зарегистрировано в 2004 году в Михайловске. Основной вид деятельности — рыбоводство пресноводное. Уставный капитал компании составляет 555 тысяч рублей. Учредитель — Людмила Красова. Выручка за 2025 год составляет 14,7 млн рублей, прибыль — 30,9 млн рублей.
Компания «Зеленый мир» оспаривает отказ комитета по градостроительству и имуществу от 27 июля 2026 года. Агрохолдинг претендует на выкуп участка (кадастровый номер 26:11:020601:4) на основании подпункта 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ, который позволяет арендаторам сельхозземель приобретать их в собственность без аукциона. Помимо выписок по спорному участку, суд затребовал реестровые дела по восьми соседним объектам недвижимости (с кадастровыми номерами 26:00:000000:212, 26:11:000000:1473 и др.) для установления всей цепочки правообладателей и границ территории.
Суд установил крайний срок предоставления документов — 1 декабря 2026 года. В определении подчеркивается, что в случае неисполнения требования Роскадастр обязан известить суд о причинах в пятидневный срок, иначе должностным лицам грозит судебный штраф.
Само заявление «Зеленого мира» было принято к производству 16 октября 2026 года после того, как компания в установленный срок исправила процессуальные нарушения, из-за которых иск изначально был оставлен судом без движения. Рассмотрение ходатайства истца о привлечении Прокуратуры Шпаковского района в качестве третьего лица отложено для предоставления дополнительного правового обоснования.