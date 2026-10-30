В Ставрополе у агрохолдинга «Зеленый мир» могут изъять участок в 109 га

Компания «Зеленый мир» оспаривает отказ комитета по градостроительству и имуществу от 27 июля 2026 года. Агрохолдинг претендует на выкуп участка (кадастровый номер 26:11:020601:4) на основании подпункта 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ, который позволяет арендаторам сельхозземель приобретать их в собственность без аукциона. Помимо выписок по спорному участку, суд затребовал реестровые дела по восьми соседним объектам недвижимости (с кадастровыми номерами 26:00:000000:212, 26:11:000000:1473 и др.) для установления всей цепочки правообладателей и границ территории.