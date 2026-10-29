Концерт группы Amatory, балет, футбол и стендап
Куда сходить на Северном Кавказе 30, 31 октября и 1 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров и фотовыставку, посмотреть спектакли, балет и кино. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».
Где послушать музыку
В городе Ессентуки выступят Александр Иванов и группа «Рондо», шоу пройдет в воскресенье в 19:00 на сцене концертного зала им. Шаляпина. Коллектив исполнит песни из собственного репертуара, в том числе ставшие хитами «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!» и «Московская осень»
Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)
1 ноября в 19:00 в Rock Bar by Abrikos Inc. в Ставрополе состоится концерт российской поп-певицы Elvira T (Эльвира Тугушева). Среди ее песен особенно популярны «Все решено», «Такси», «Зараза», «Не будь дурой» и «Девочка на рейве».
Стоимость билетов — от 2190 руб. (12+)
Российская альт-метал-группа Amatory выступит в воскресенье в 20:00 в «Концерт Холле» в Ставрополе. Коллектив считается одним из главных столпов отечественной альтернативной волны 2000-х годов. Главные хиты: «Черно-белые дни», «Дыши со мной», «Первый» и «Астрал».
Стоимость билетов — от 2400 руб. (16+)
Какие спектакли посетить
В городе Ессентуки в концертном зале им. Шаляпина в пятницу в 19:00 звезды балета выступят с представлением «Все начинается с любви!». В программе сцены и дуэты из балетов классического наследия, шедевры хореографии XX века и современные композиции. В шоу участвуют прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, премьер Большого театра Артем Овчаренко, первая солистка Большого театра Анна Тихомирова, а также ведущие солисты главных театров России.
Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)
В Пятигорске на сцене театра «Платформа» в субботу в 19:00 — комедия «Шум за сценой». По сюжету всего за несколько часов до премьеры актеры пытаются спасти спектакль, одновременно разбираясь с личными драмами, обязательствами и нелепыми недоразумениями.
Стоимость билетов — 1500 руб. (12+)
Ставропольский академический театр драмы им. Лермонтова в воскресенье в 18:00 покажет музыкальную притчу «Очень простая история». По сюжету юные Даша и Алеша любят друг друга и ждут ребенка. Но давняя неприязнь между двумя семьями оказывается сильнее любви молодых, и взрослые принимают решение, способное изменить сразу несколько судеб. За происходящим наблюдают обитатели деревенского двора — Лошадь, Корова, Свинья, Пес и Петух. Они не понимают, почему людям так трудно прощать, любить и беречь друг друга, почему гордость и обида порой оказываются важнее человеческой жизни.
Стоимость билетов — от 650 руб. (16+)
Что смотреть в кино
Кинотеатры Северного Кавказа покажут новый фильм Падрика Маккинли «До последнего грамма» с Итаном Хоуком и Расселом Кроу в главных ролях. Главному герою Мерфи предстоит отбыть тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять. И чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится: человеческая жадность тяжелее золота.
Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)
Также в пятницу и в выходные можно посмотреть еше одну премьеру этой недели — мультфильм «Барашек Шон и Чудище Лохматое». На ферме Мосси-Боттом неуклюжий хозяин умудряется полностью уничтожить урожай тыкв, ставя под угрозу праздник во всем городе. Барашек Шон решает исправить это с помощью науки, но что-то идет не так: фермер пропал, а в лесу воет Чудище Лохматое. Мультфильм наполнен множеством пародий и оммажей на классические хорроры, включая «Психо» Альфреда Хичкока, классических монстров Universal и клип Майкла Джексона Thriller.
Стоимость билетов — от 230 руб. (6+)
В кинотеатрах покажут «Фьорд» — фильм, получивший золото на Каннском фестивале 2026 года. В глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.
Стоимость билетов — от 370 руб. (18+)
Чем еще можно заняться
В Пятигорске на сцене Дома культуры № 1 им. Дементьева выступит со стендап-концертом Карина Мейханаджян. В выступлениях артистка поднимает темы отношений с собой, тревожности, семьи, самооценки, неловких бытовых моментов, взросления и культурных особенностей.
Стоимость билета — от 1500 руб. (18+)
В Каспийске на Анжи Арене 1 ноября в 15:15 состоится футбольный матч между клубами «Динамо Махачкала» и «Ростов». Сейчас «Динамо Махачкала» находится на десятом месте таблицы РПЛ с 13 очками, а «Ростов» — на седьмом с 15 очками.
Стоимость билетов — от 200 руб. (0+)
В картинной галерее Черкесска проходит выставка фотографий «Под небом единым». Проект объединяет работы фотохудожников из Турции, Казахстана и России. Организаторы описывают выставку как «диалог культур и поколений, возможность увидеть Кавказ и мир глазами тех, кто умеет останавливать мгновение».
Стоимость билетов — от 80 руб. (0+)