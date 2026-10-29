Реконструкцию стадиона в Избербаше за 108 млн рублей отменили из-за жалоб
Комитет по госзакупкам Дагестана отменил определение подрядчика для работ на городском стадионе в Избербаше. Начальная цена конкурса составляла 108,05 млн руб., следует из данных ЕИС Закупки.
Перед отменой в антимонопольную службу обратились две компании: ООО «Южная строительная компания» и ООО «Спецстроймонтаж». По данным агрегатора закупок, УФАС признало первую жалобу обоснованной, вторую — необоснованной.
Заказчиком выступило ГКУ Республики Дагестан «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта», конкурс разместил республиканский комитет по госзакупкам. Извещение появилось 17 сентября 2026 года, заявки принимали до 5 октября. Работы должны были завершить к 30 апреля 2027 года, а срок исполнения контракта в карточке закупки указан до 30 июля 2027-го. Победитель, согласно данным агрегатора, предложил 108 млн руб. — всего на 52,8 тыс. руб. ниже начальной цены. При этом позднее карточка на ЕИС, приведенная в присланной выписке, получила статус отмены определения поставщика.
Проект предусматривал устройство беговой дорожки, футбольного поля и мачт освещения, а также монтаж трех сборно-стационарных трибун. На основную часть — спортивную площадку, поле и освещение — приходилось 95,99 млн руб., или около 88,8% цены закупки. Трибуны оценили в 12,06 млн руб. В смете отдельно описали высокомачтовые опоры высотой 25 м и светильники с заданными характеристиками, включая мощность до 1,26 кВт и световой поток почти 184 тыс. люмен. Финансировать контракт планировали из республиканского бюджета.
Жалобы поступили уже после подведения итогов. В перечне документов к жалобе «Южной строительной компании» значатся запросы разъяснений. «Спецстроймонтаж» приложил собственную жалобу и постановление арбитражного суда кассационной инстанции по другому делу. Открытая карточка сообщает итог рассмотрения — одна жалоба обоснована, другая нет.
Нынешний конкурс был второй попыткой провести закупку на стадион. В августе дирекция объявляла процедуру с той же начальной ценой — 108,05 млн руб.; ее разместили 14 августа и затем отменили. В сентябре заказчик объявил новый конкурс, уточнив название работ: вместо формулировки об устройстве дорожки, освещения, трибун и футбольного поля в заголовке указали строительно-монтажные работы на территории стадиона.
О планах обновить стадион сообщали местные и региональные новостные ресурсы после публикации первого извещения. Отмена конкурса оставила проект без подрядчика по этой процедуре. В карточке закупки нет сведений о заключенном контракте, а извещение не определяет новую дату торгов. До публикации повторного конкурса или разъяснений заказчика сроки обновления стадиона остаются неопределенными.