Реконструкцию стадиона в Избербаше за 108 млн рублей отменили из-за жалоб

Заказчиком выступило ГКУ Республики Дагестан «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта», конкурс разместил республиканский комитет по госзакупкам. Извещение появилось 17 сентября 2026 года, заявки принимали до 5 октября. Работы должны были завершить к 30 апреля 2027 года, а срок исполнения контракта в карточке закупки указан до 30 июля 2027-го. Победитель, согласно данным агрегатора, предложил 108 млн руб. — всего на 52,8 тыс. руб. ниже начальной цены. При этом позднее карточка на ЕИС, приведенная в присланной выписке, получила статус отмены определения поставщика.