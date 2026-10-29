В Карачаево-Черкесии назначили трех мировых судей
Народное собрание Карачаево-Черкесии утвердило трех кандидатов на должности мировых судей, рекомендованных квалификационной коллегией судей республики. Об этом сообщает пресс-служба судов КЧР.
Кандидатуры депутатам представил исполняющий обязанности председателя Верховного суда республики Юрий Федотов.
Фатима Булгарова назначена мировым судьей судебного участка № 3 Усть-Джегутинского района без ограничения срока полномочий. Азамат Аджиев возглавит судебный участок № 3 Зеленчукского судебного района, Бэла Сайпутдинова — судебный участок № 2 Адыге-Хабльского района. Оба судьи назначены на трехлетний срок полномочий.