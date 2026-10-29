ФНС банкротит сборщика отходов в Нальчике из-за долга в 95,57 млн рублей
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы о банкротстве нальчикского ООО «Гарант», занимающегося сбором неопасных отходов. В отношении компании введена процедура наблюдения сроком на шесть месяцев. Об этом «Ъ-Кавказ» стало известно из резолютивной части определения суда по делу.
Временным управляющим утвержден Антон Усков (Союз СРО АУ «Стратегия», Челябинск). Суд обязал руководителя компании передать управляющему бухгалтерские документы за последние три года и перечень имущества, а также уведомить сотрудников о введении наблюдения.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гарант» зарегистрировано в 2009 году в Нальчике. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал компании составляет 20 тысяч рублей. Учредители — Мадина Гедгагова и Тузем Гедгагов. Выручка компании за 2025 год составила 17,27 млн рублей, прибыль — 2,75 млн рублей.
Общая сумма требований ФНС, включенных в реестр, составила 95,57 млн рублей. Из них 95,37 млн рублей включены в третью очередь (основной долг, пени и штрафы), еще 193,47 тысяч рублей (НДФЛ и страховые взносы) — во вторую очередь.
Кроме того, суд установил статус этих требований как обеспеченных залогом. В качестве залогового имущества выступают девять единиц грузового и специального транспорта, включая автомобили марок ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, САЗ, а также LADA Granta. Среди техники значатся мусоровозы (МКМ-2, МКМ-45) и ломовозы. В соответствии с законом, исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям приостановлено, а ранее наложенные аресты сняты.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 27 апреля 2027 года.