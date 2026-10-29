ФНС банкротит сборщика отходов в Нальчике из-за долга в 95,57 млн рублей

Кроме того, суд установил статус этих требований как обеспеченных залогом. В качестве залогового имущества выступают девять единиц грузового и специального транспорта, включая автомобили марок ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, САЗ, а также LADA Granta. Среди техники значатся мусоровозы (МКМ-2, МКМ-45) и ломовозы. В соответствии с законом, исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям приостановлено, а ранее наложенные аресты сняты.