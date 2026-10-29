На Ставрополье экс-сотрудника ФСИН обвиняют в получении мелкой взятки
В Петровском округе завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции ФСИН, обвиняемого в получении мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
По версии следствия, в январе 2026 года обвиняемый распорядился не фиксировать нарушения режима домашнего ареста, допущенные врио начальника отдела МВД «Нефтекумский», который обвиняется в мошенничестве. Взамен фигурант, как считают правоохранители, получил сельскохозяйственных животных стоимостью 9 тыс. руб.
Несмотря на выявленные нарушения, подчиненный сотрудник ФСИН не направил в суд представление об ужесточении меры пресечения в отношении полицейского.
Дело направили в суд для рассмотрения по существу.