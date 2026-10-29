В Каспийске суд обязал ресторан устранить превышение уровня шума ночью
Каспийский городской суд обязал индивидуального предпринимателя устранить нарушения санитарных требований при работе ресторана, расположенного рядом с жилым домом. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана.
Поводом для разбирательства стал иск управления Роспотребнадзора. Проведенные специалистами Центра гигиены и эпидемиологии замеры выявили превышение допустимого уровня шума в ночное время: 37,2 дБА при нормативе 30 дБА.
Предприниматель оспаривал требования, указывая, что после мероприятий по шумоизоляции повторные замеры показали высокий уровень шума даже при выключенном оборудовании ресторана. По его мнению, это свидетельствовало о наличии других источников шума.
Суд пришел к выводу, что первоначальные замеры подтвердили превышение норматива при работающем оборудовании, а повторные измерения не опровергли шумовое воздействие со стороны заведения.
Предпринимателя обязали обеспечить соблюдение допустимого уровня шума — не более 30 дБА ночью. В полной приостановке работы ресторана отказали, сочтя эту меру несоразмерной, поскольку нарушение связано с эксплуатацией акустического устройства, а не со всей деятельностью заведения.